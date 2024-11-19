Имитировал обстрел РФ: на Николаевщине депутата поймали за кражей зерна (фото)

Депутат местного совета от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" разбросал обломки ракет, имитируя последствия обстрелов, а сам втихаря выгрузил зерно на склад.

Депутату Николаевского местного совета от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", сообщили о подозрении в мошенничестве. Чиновник имитировал уничтожение партии зерна в результате обстрелов. Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2022 году одно из обществ в Николаевской области заключило с иностранной фирмой международный контракт на поставку зерна сои. Между тем депутат горсовета решил заработать деньги и организовал обществу перевалку, загрузку сои.

Судно, с которого перегрузили зерно на склад депутата Фото: Офис генпрокурора

Кроме этого, он обещал помочь оформить сопроводительные и таможенные документы, для этого депутат привлек подконтрольную ему подрядную организацию.

В феврале 2022 года на территории порта в Николаеве подконтрольная подозреваемому фирма начала загрузку иностранного судна соей.

Вследствие полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины и обстрелов, в Николаеве и на территории порта, загрузка судна остановили, а экипаж, который состоял из иностранных граждан эвакуировали. Пользуясь ситуацией, депутат организовал выгрузку части зерна сои в помещение склада на территории порта.

"Чтобы скрыть преступную деятельность, депутат организовал разбрасывание обломков ракет, имитируя попадание в склад вражеских снарядов и уничтожение зерна. В дальнейшем он обратился в полицию чтобы зафиксировать повреждения", — сказано в сообщении.

Обломки ракеты, которые разбросал чиновник Фото: Офис генерального прокурора

Разбрасывал обломки ракет, чтобы имитировать уничтожение зерна Фото: Офис генпрокурора

Подозреваемый распорядился зерном сои по своему усмотрению, причинив обществу убытки в 23 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора депутату одного из городских советов на Николаевщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании депутату горсовета меры пресечения.

Напомним, в начале октября Фокус писал о новой схеме мошенничества. Женщина, которая называет себя "Богородицей", якобы исцеляет "энергией" раненого украинца, который лечится за границей. Его жена влезла в долги, чтобы спасти любимого и отдает деньги женщине, которая "энергетически поддерживает" его.