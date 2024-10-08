"Богородица" за деньги жены "исцеляет" бойца: почему юристы не могут доказать ее мошенничество

Возлюбленная раненого военного засела в долги из-за женщины, которая называет себя "Богородицей" и якобы исцеляет мужчину энергией. Фокус разобрался, как действовать в этой ситуации, и почему сложно доказать факт мошенничества.

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Находясь в стрессе, люди забывают о рациональности и обращаются за помощью к людям, которые обещают духовное исцеление. Так любимая тяжелораненного военнослужащего попала в долги из-за "Богородицы", которая "шлет энергию" ее мужу. Однако за такую помощь нужно платить. Фокус рассказывает детали истории и объясняет, почему некоторые верят в "высшие силы" и могут ли действия "Богородицы" быть мошенничеством.

"Богородица" загоняет украинцев в долги

Руководитель коммуникаций Центра экономического восстановления Надежда Потоцкая рассказала о малознакомой девушке, которая просила средства в долг для женщины, которая "энергетически поддерживала" ее любимого, который находится в коме.

"Выяснилось, что любимый более полугода в коме. За границей в больнице. А в Украине какая-то женщина "шлет энергию", чтобы он жил. Она это может делать только тогда, если девушка будет ее благодарить. Энергия работает в обмен на средства, как я поняла. И это происходит давно", — написала Надежда Потоцкая в своем Facebook.

Письмо девушки, которая просила средства на исцеление любимого, к Надежде Потоцкой Фото: скриншот из Facebook

По словам Потоцкой, девушка просила в долг у более 25 ее знакомых, также проводились собрания. "Энергетической женщиной" оказалась Анна Фесун, которая называет себя "Богородицей" и проводит определенные обряды и действа. Фокусу не удалось поговорить с "целительницей" — после публикации истории она закрыла свои соцсети.

Журналист Богдан Логвиненко отметил, что уже несколько военных написали, что жены их собратьев, находящихся в тяжелом состоянии, собирают средства не на лекарства, а на "исцеление богородицей".

"Богородица" Анна Фесун: кто она

Логвиненко рассказал, что ранее Анна Фесун вместе с братом и мужем имела какаоварню на Подоле. По его словам, в то время это было одно из лучших мест Киева.

"Шло время, какаоварня неожиданно закрылась, а Анна похоже перенаправила силы в другое увлечение и начала заниматься очень иным "бизнесом" — стала новой украинской Дэви Мария Христос и начала обращать людей на путь истинный", — сказал Логвиненко.

Под заметкой журналиста собралось немало комментариев людей, которые откровенно переживают за женщину, мужа которой "энергетически исцеляет" Фесун. Многие задаются вопросом: как человек, который недавно варил какао вдруг стал "целительницей", и почему вообще у людей, которые платят деньги за "обмен энергией" не возникает сомнений на ее счет. Но ответы на эти вопросы так и не нашлись.

"Богородица" Анна Фесун Фото: Скриншот

Почему люди верят "Богородице": как стресс влияет на поведение

Психолог Валентин Ким в комментарии Фокусу заметил, что в этом случае люди могут верить "Богородице" из-за длительного стресса, во время которого снижается уровень критичности.

"Это связано как с морально-этическими компонентами, с психологическими, так и с особенностями нашей физиологии. Для того, чтобы человек был критичен, воспринимал информацию, которую он получает через призму сомнения, необходим ресурс эмоциональный, волевой и т.д.", — пояснил Валентин Ким.

Психолог рассказал, что этой критичности может не хватает, когда человек находится в стрессе. Также человек в состоянии стресса может ошибиться и довериться тому, кому не нужно, если критичность ему не присуща и не является частью характера, ключевой чертой.

По его словам, мошенники, особенно те, которые поверить в себя и свою богоизбранность, работают очень уверенно, оттачивают свои навыки и могут быть очень убедительными.

Более того, в условиях хронического стресса люди склонны к иррациональным ожиданиям.

"Мы видим, что наши рациональные мысли, аргументы, все равно не помогают нам преодолеть внутренние кризисы и те стрессы, которые мы проживаем. И поэтому люди начинают верить во что-то иррациональное, в приметы, случайность, ритуалы, какие-то религиозные установки. Поэтому эта ситуация, мне кажется, описывается таким моментом", — подчеркнул Ким.

Пострадавшая не признает себя жертвой

Под постом Надежды Потоцкой в Facebook в комментариях откликнулась женщина, которая просила средства на исцеление своего возлюбленного. Она заявила, что Потоцкая перекрутила ее слова и "поливает грязью" человека, который якобы спас жизнь ее партнеру и ценой собственного здоровья держит его живым десять месяцев.

Женщина, которая просила средства на исцеление любимого Фото: Скриншот

В свою очередь психолог Ким понимает, почему женщина отказывается признавать себя пострадавшей. Он уточнил, что она имеет очень четкую привязку к надежде и надеется, что вера в "Богородицу" спасет ее любимого, выведет из комы. Тогда как, если она признает, что неправа, то у нее не останется никакой надежды.

"Упрямство в его вере или надежде вполне определяется именно страхом остаться без дальнейшей надежды на спасение", — добавил психолог.

Пользователи Facebook стала подозревать в этой истории действия "секты"

"Богородица" — мошенница? Возможно ли доказать незаконность действий женщины

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко сообщила Фокусу, что мошенничество — это сложная статья.

"Очень сложно доказать, что лицо действительно совершило какие-то действия, которые противоречат закону. Потому что мошенничество — это добровольная отдача жертвой средств этой мошеннице", — сказала Екатерина Анищенко.

Она отметила, что этот человек мог обмануть девушку только в последствиях своих действий, в том, что они не могут принести положительный результат, на который рассчитывает жертва.

"Если именно мошенница не признается, что имела умысел незаконно обогатиться за счет этой жертвы, то это очень сложно доказать. Ведь происходит именно добровольное согласие и добровольная передача средств", — отметила адвокат.

Партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец заявил, что факт мошенничества можно доказать через передачу средств за конкретную услугу, которая не была предоставлена. Однако, если пострадавшая женщина не признает себя пострадавшей, то доказать мошенничество невозможно.

"Здесь вопрос в том, что должно быть пострадавшее лицо. Если пострадавшего лица нет, то, соответственно, доказать это невозможно в этой категории дел. То есть, если лицо, которое предоставило деньги другому лицу, не считает, что то его обмануло, то привлечения к ответственности за мошенничество не будет", — пояснил Фокусу Кравец.

По его словам, если пострадавшее лицо признало себя жертвой, то ему нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

Напомним, 9 августа в полиции сообщили, что в Ивано-Франковской области 46-летняя женщина потеряла деньги из-за мошенника, с которым переписывалась в течение недели. Речь идет о двух миллионах гривен.

В июле в СМИ рассказали, что в Китае мужчина шесть лет выдавал себя за врача, чтобы обманом у девушки выманить 360 тысяч долларов. Его приговорили к 11 годам и шести месяцам заключения и выписали штраф.