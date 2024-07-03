Мужчина годами притворялся врачом и выманил у своей девушки $360 тысяч

Мошенник не раскрывал всей правды, создав себе образ успешного медика и каждый раз придумывал новые причины, почему любимая не может посетить его на работе.

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В китайском Шанхае завершился резонансный судебный процесс над мужчиной по фамилии Чжан, который в течение шести лет выдавал себя за врача, чтобы обманом выманить у девушки $360 тысяч. Его приговорили к 11 годам и 6 месяцам заключения, а также выписали штраф в размере $35 тысяч. Об этом пишет издание SCMP.

Все началось в 2016 году, когда работник отеля Чжан познакомился с сотрудницей торгового центра, которую зовут Хуан. Мужчина представился выпускником известной медицинской школы и акушером-гинекологом престижной шанхайской больницы.

Позже пара начала встречаться, но китаец не раскрывал всей правды, создав себе образ успешного медика и каждый раз придумывал новые причины, почему любимая не может посетить его на работе.

Как позже выяснилось, что хотел таким образом получить деньги. Чжан признался, что сначала выдавал себя за врача ради развлечения, но позже понял, что это помогает завоевать доверие любимой и выпрашивать у нее деньги, чтобы рассчитываться с долгами, накопленными из-за зависимости от азартных игр.

Чжан выманил у своей возлюбленной $360 тысяч Фото: Pixabay

Кульминацией аферы стала придуманная мошенником инвестиционная схема: он убедил партнершу, что может заработать достаточно денег для покупки дома, вложив ее сбережения в фонд ценных бумаг, и для этого даже подделал документы.

Обман раскрылся, когда семья Хуан начала беспокоиться из-за ее материального положения. Проверив место работы возлюбленного, девушка узнала, что он никогда не работал в больнице.

Эта история вызвала широкий резонанс в китайском обществе. Пользователи социальных сетей выразили свое сочувствие Хуан, которая была "ослеплена любовью".

Прокурор по делу попросил других девушек не повторять аналогичных ошибок: "Хотя любовь прекрасна, нужно остерегаться ловушек".

Напомним, ранее Фокус писал, что 24-летний Анупам Мадан Хандаре из штата Махараштра надел полицейскую форму, чтобы передать своей младшей сестре ответы на первый из целой серии выпускных экзаменов для 12-го класса.

А вот тайскому продавцу курицы-гриль грозит 12 лет тюрьмы после того, как в октябре 2022 года его арестовали за выдачу себя за адвоката. Мужчина даже смог выиграть несколько дел в суде.