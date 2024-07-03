Чоловік роками прикидався лікарем й виманив у своєї дівчини $360 тисяч

Шахрай не розкривав всієї правди, створивши собі образ успішного медика та щоразу вигадував нові причини, чому кохана не може відвідати його на роботі.

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У китайському Шанхаї завершився резонансний судовий процес над чоловіком на прізвище Чжан, який протягом шести років видавав себе за лікаря, аби обманом виманити у дівчини $360 тисяч. Його засудили до 11 років та 6 місяців ув'язнення, а також виписали штраф в розмірі $35 тисяч. Про це пише видання SCMP.

Все почалось у 2016 році, коли працівник готелю Чжан познайомився зі співробітницею торгового центру, яку звуть Хуан. Чоловік представився випускником відомої медичної школи та акушером-гінекологом престижної шанхайської лікарні.

Пізніше пара почала зустрічатися, але китаєць не розкривав всієї правди, створивши собі образ успішного медика та щоразу вигадував нові причини, чому кохана не може відвідати його на роботі.

Як пізніше з’ясувалося, справжньою метою шахрая було отримання грошей. Чжан зізнався, що спочатку видавав себе за лікаря заради розваги, але згодом зрозумів, що це допомагає завоювати довіру коханої й випрошувати у неї гроші, щоб розраховуватись з боргами, накопиченими через залежність від азартних ігор.

Чжан виманив у своєї коханої $360 тисяч Фото: Pixabay

Кульмінацією афери стала вигадана шахраєм інвестиційна схема: він переконав партнерку, що може заробити достатньо грошей для купівлі будинку, вклавши її заощадження у фонд цінних паперів, й для цього навіть підробив документи.

Обман розкрився, коли родина Хуан почала турбуватися через її матеріальне становище. Перевіривши місце роботи коханого, дівчина дізналася, що він ніколи не працював у лікарні.

Ця історія викликала широкий резонанс у китайському суспільстві. Користувачі соціальних мереж висловили своє співчуття Хуан, яка була "засліплена коханням".

Прокурор у справі попросив інших дівчат не роботи аналогічних помилок: "Хоча любов прекрасна, потрібно остерігатися пасток".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 24-річний Анупам Мадан Хандаре зі штату Махараштра одягнув поліцейську форму, щоб передати своїй молодшій сестрі відповіді на перший із цілої серії випускних іспитів для 12-го класу.

А от тайському продавцеві курки-гриль загрожує 12 років в'язниці після того, як у жовтні 2022 року його заарештували за видачу себе за адвоката. Чоловік навіть зміг виграти кілька справ у суді.