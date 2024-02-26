Выдали манеры: мужчина прикинулся полицейским ради помощи сестре на экзамене (фото)

Анупам Мадан Хандаре неправильно отдал честь "коллегам", которые были старше его по званию. Обман был раскрыт и мужчину задержала настоящая полиция.

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В Индии молодой мужчина притворился полицейским с целью помочь своей сестре сдать экзамен. Об этом пишет India Times.

24-летний Анупам Мадан Хандаре из штата Махараштра надел полицейскую форму, чтобы передать своей младшей сестре ответы на первый из целой серии выпускных экзаменов для 12-го класса. Мужчина решил выдать себя за надзирателя и проник в помещение, где ученики отвечали на вопросы, чтобы отдать ей листок с верными ответами.

Инспектор полиции Кишоре Шелке и его команда прибыли в экзаменационный центр для обеспечения безопасности. Увидев своих "старших офицеров", Хандаре отдал им честь.

Обман был раскрыт и мужчину задержала настоящая полиция Фото: India Today

Но его поступок вызвал подозрения у "старших", поскольку его приветствие не соответствовало протоколу, а имя на его униформе было неправильно написано.

После тщательного расследования мошеннические действия мужчины были раскрыты, когда полиция обнаружила в его кармане копию контрольной работы по английскому языку.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина подслушивал звонки жены и заработал почти $2 млн. Тайлер Лаудон использовал ситуацию с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. Его возлюбленная подала на развод, а сам он должен выплатить огромный штраф.

Также стало известно, что полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет. Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.