Банда пенсионеров: полиция задержала вооруженных грабителей в возрасте 60 и 70 лет

Одним из главарей банды является 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец". Мужчина хорошо знаком сотрудникам полиции, ведь в 1995 году он взял в заложники 15 банковских служащих и угрожал им оружием.

Related video

Полиция Италии арестовала банду из шести предполагаемых грабителей в возрасте 60-70 лет, известных в преступном мире Рима. Мужчины совершили серию вооруженных ограблений почтовых отделений в городе. Об этом пишет The Guardian.

Главарями банды были 70-летний Итало Де Витт по прозвищу "Немец", прославившийся в середине 1990-х годов после изощренного ограбления банка в районе Испанской лестницы и другой 75-летний мужчина, имя которого не называется. Сотрудники полиции думают, что он отвечал за наблюдение.

Еще один 68-летний сообщник, предположительно, был главным ответственным за ограбления, а другому 66-летнему мужчине было поручено достать дубликаты ключей от задних дверей почтовых отделений. В банде пенсионеров были еще "специалисты". Двое каменщиков в возрасте около 50 лет сверлили отверстия в стенах, работая по ночам или в выходные дни, чтобы облегчить ворам доступ.

Предположительно, старики виновны в краже почти 200 000 евро (почти 8,3 млн гривен) из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае прошлого года. Тогда двое пожилых мужчин, вооруженные пистолетами, вошли через черный ход и угрожали сотруднику, который загружал деньги в банкомат.

Иллюстративное фото Фото: Depositphotos

По данным итальянский СМИ, еще одно запланированное ограбление было сорвано, поскольку 66-летний член банды страдал недержанием мочи и нуждался в операции на простате.

Серия преступных деяний, которые были засняты на камеру, завершилась после неудачной попытки обчистить почтовое отделение в районе Дон Боско (расположенный к югу от Рима). Все шестеро были арестованы по обвинению в вооруженном ограблении.

Сообщалось, что предполагаемые грабители были "старыми знакомыми" полиции в преступном мире итальянской столицы. В 1995 году элегантно одетый Де Витт взял в заложники 15 банковских служащих, войдя в отделение Credito Italiano с помощью набора копий ключей во время обеденного перерыва и угрожая им оружием. Тогда он смог уйти с деньгами.

Ранее Фокус сообщал, что в субтитрах к сериалу Netflix заметили загадочное послание. Во время просмотра экранизации девушка обнаружила необычную надпись, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Также стало известно, что пользователи TikTok "минируют" свои гостиничные номера ради безопасности. В социальных сетях набирают популярность ролики, в которых создатели контента якобы пытаются защитить свое жилье в стиле фильма "Один дома". Эксперты по безопасности поделились своим мнением по этому поводу.