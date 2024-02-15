"Крик о помощи": в субтитрах к сериалу Netflix заметили загадочное послание (фото)

Во время просмотра экранизации девушка обнаружила необычную надпись, которая вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

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На популярном форуме Reddit было опубликовано фото экрана из сериала от Netflix, в субтитрах к которому было замечено загадочное сообщение. Пользователи соцсети решили, что это возможный крик о помощи. Снимок разместил пользователь с никнеймом @ask-a-physicist.

Девушка, которая решила не называть своего имени, опубликовала фотографию экрана телевизора с зафиксированным кадром из сериала.

"Субтитры Netflix дали сбой. На экране постоянно мелькает фраза "нет смысла жить", хотя никто этого не произносит", — поделилась она.

Пользователям форума Reddit это явление также показалось необычным Фото: Reddit

Пользователям форума это явление также показалось необычным.

"Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо", "Это крик о помощи", "Он пытается тебе что-то сказать", "Ваш агент ЦРУ пытается связаться с вами", "Я бы сошел с ума, если бы это случилось со мной", — писали они.

Другие участники обсуждения предположили, что автор могла столкнуться с техническим сбоем или целенаправленной атакой на систему. Один из пользователей заметил, что изменить субтитры на платформе для потоковой передачи могут легко те, кто имеет к этому доступ.

"Большая часть работы по созданию субтитров поручается сторонним исполнителям, и контроль над результатами может быть недостаточно строгим. Возможно, это сообщение кого-то, выражающее желание уволиться или предупреждающее о чем-то более серьезном", — добавил другой участник обсуждения.

Однако дальше всех в своих догадках пошел пользователь с ником @moonracers.

"Странно. Я один никогда не слышал о телевизоре компании Bush?" — написал он.

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