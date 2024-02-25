Легкие деньги: мужчина подслушивал звонки жены и заработал почти $2 млн

Тайлер Лаудон использовал ситуацию с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. Его возлюбленная подала на развод, а сам он должен выплатить огромный штраф.

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Тайлеру Лаудону из Хьюстона, штат Техас (США) были предъявлены обвинения со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Его обвиняют в том, что он предположительно заработал почти 2 миллионов долларов на инсайдерской торговле. Об этом сообщает SEC.

Американцу приписывают получение конфиденциальной информации, которую он предположительно перехватил, подслушивая рабочие телефонные разговоры своей жены.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Тайлера Лаудона в использовании ситуации с удаленной работы своей супруги для получения преимуществ на фондовом рынке. По заявлению SEC, мужчина подслушивал множество рабочих разговоров, веденных его женой, менеджером по слияниям и поглощениям в компании "BP". Лаудон получил конфиденциальную информацию о планах по приобретению туристического центра и автостоянки TravelCenters of America Inc.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

Сотрудники SEC утверждают, что американец без ведома своей жены занялся скупкой акций компании, которая была главной целью сделки. Покупка состоялась за несколько недель до официального объявления о слиянии 16 февраля 2023 года. После объявления цена акций TravelCenters выросла почти на 71%. Лаудон все продал после этого, получив прибыль в размере 1,8 миллиона долларов.

"Мы утверждаем, что Тайлер воспользовался удаленными условиями работы и доверием жены, чтобы получить прибыль от информации, которая, как он знал, была конфиденциальной. Комиссия по ценным бумагам и биржам США по-прежнему стремится пресекать подобные злоупотребления", — сказал Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте.

В конце концов мужчина признался в своих действиях жене, заявив, что его мотивом было желание заработать достаточно денег, чтобы ей больше не приходилось подолгу работать. Узнав о действиях Лаудона, компания уволила его супругу, несмотря на отсутствие доказательств ее участия в утечке конфиденциальной информации. В результате этого инцидента жена подала на развод, а ее мужу грозит огромный штраф и обязанность вернуть все незаконно полученные средства.

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