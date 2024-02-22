Ни электричества, ни воды: в Англии не могут продать "самый одинокий дом" (фото)

Коттедж был построен для железнодорожников в 1940-х годах. Последние владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере.

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Три коттеджа Blea Moor Cottages, прозванные "самым одиноким домом Британии", были сняты с продажи, в отдаленных владениях в Северном Йоркшире (Англия). В домах нет ни электричества, ни воды. Об этом пишет Daily Star.

Здания продавали по низкой цене, рассчитывая на их уникальность и привлекательность для потенциальных коммерческих возможностей.

Агенты по недвижимости подтвердили в среду, 21 февраля, что заброшенный коттедж с тремя спальнями, в котором нет ни электричества, ни воды, больше не продается. Дом Three Blea Moor Cottages был впервые выставлен на продажу летом 2022 года по цене 300 000 фунтов стерлингов. В мае прошлого года цена была снижена до 250 000 фунтов стерлигов. Однако теперь оно снято с продажи агентом по недвижимости Фишером Хоппером, поскольку за два года так и не нашлось покупателя.

Здания находятся рядом с самой изолированной в Англии сигнальной будкой на железнодорожной линии Сеттл — Карлайл и в 20 минутах ходьбы от ближайшей парковки. В одной спальне можно увидеть голубые ковры и обои сверху донизу, которые шелушатся из-за, похоже, серьезного поражения плесенью. В других был использован фиолетовый и зеленый тона.

Одна из комнат Blea Moor Cottages Фото: SWNS

Самая ухоженной комнатой осталась кухня с большой плитой и голыми кирпичными стенами. Предыдущие владельцы получали электричество от ветряной мельницы, а воду возили на трейлере. Потенциальным покупателям сказали, что им понадобится полноприводный автомобиль или квадроцикл, чтобы добраться до дома, так как он находится в отдалении.

"Этот дом представляет собой интересную инвестицию с целым рядом потенциальных коммерческих возможностей: частный дом для отдыха, уникальное предложение в стиле AirBnB, бунгало или остановка для перекуса на маршруте Yorkshire 3 Peaks Challenge. Планы будут зависеть от необходимых согласований — это в самом сердце Национального парка — но для правильного покупателя с видением здесь есть большой потенциал", — заявляли агенты по недвижимости Fisher Hopper выставляя дом на продажу.

Кухня с большой плитой и голыми кирпичными стенами Фото: SWNS

Коттедж был построен для железнодорожников компанией London, Midland and Scottish Railway в 1940-х годах. Это единственное жилье, которое уцелело.

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