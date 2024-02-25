Легкі гроші: чоловік підслуховував дзвінки дружини і заробив майже $2 млн

Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленою роботою своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

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Тайлеру Лаудону з Х'юстона, штат Техас (США) було висунуто звинувачення з боку Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Його звинувачують у тому, що він імовірно заробив майже 2 мільйони доларів на інсайдерській торгівлі. Про це повідомляє SEC.

Американцеві приписують отримання конфіденційної інформації, яку він імовірно перехопив, підслуховуючи робочі телефонні розмови своєї дружини.

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Тайлера Лаудона у використанні ситуації з віддаленою роботою своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. За заявою SEC, чоловік підслуховував безліч робочих розмов, які вела його дружина, менеджер зі злиттів і поглинань у компанії "BP". Лаудон отримав конфіденційну інформацію про плани з придбання туристичного центру та автостоянки TravelCenters of America Inc.

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Співробітники SEC стверджують, що американець без відома своєї дружини зайнявся скупкою акцій компанії, яка була головною метою угоди. Купівля відбулася за кілька тижнів до офіційного оголошення про злиття 16 лютого 2023 року. Після оголошення ціна акцій TravelCenters зросла майже на 71%. Лаудон все продав після цього, отримавши прибуток у розмірі 1,8 мільйона доларів.

"Ми стверджуємо, що Тайлер скористався віддаленими умовами роботи й довірою дружини, щоб отримати прибуток від інформації, яка, як він знав, була конфіденційною. Комісія з цінних паперів і бірж США, як і раніше, прагне припиняти подібні зловживання", — сказав Ерік Вернер, директор регіонального офісу SEC у Форт-Верті.

Зрештою чоловік зізнався у своїх діях дружині, заявивши, що його мотивом було бажання заробити достатньо грошей, щоб їй більше не доводилося довго працювати. Дізнавшись про дії Лаудона, компанія звільнила його дружину, попри відсутність доказів її участі у витоку конфіденційної інформації. У результаті цього інциденту дружина подала на розлучення, а її чоловікові загрожує величезний штраф і обов'язок повернути всі незаконно отримані кошти.

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