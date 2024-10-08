"Богородиця" коштом дружини "зцілює" бійця: чому юристи не можуть довести її шахрайство

Кохана пораненого військового залізла у борги через жінку, яка називає себе "Богородицею" та нібито зцілює чоловіка енергією. Фокус розібрався, як діяти в цій ситуації та чому складно довести факт шахрайства.

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Перебуваючи у стресі, люди забувають про раціональність і звертаються по допомогу до людей, які обіцяють духовне зцілення. Так кохана важкопораненого військовослужбовця втрапила в борги через "Богородицю", яка "шле енергію" її чоловікові. Проте за таку допомогу потрібно платити. Фокус розповідає деталі історії та пояснює, чому деякі вірять у "вищі сили" та чи можуть дії "Богородиці" бути шахрайством.

"Богородиця" заганяє українців у борги

Керівниця комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька розповіла про малознайому дівчину, яка просила кошти в борг для жінки, яка "енергетично підтримувала" її коханого, який перебуває в комі.

"Зʼясувалось, що коханий понад пів року у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка "шле енергію", щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно", — написала Надія Потоцька у своєму Facebook.

Лист дівчини, яка просила кошти на зцілення коханого, до Надії Потоцької Фото: скриншот из Facebook

За словами Потоцької, дівчина просила в борг у понад 25 її знайомих, також проводилися збори. "Енергетичною жінкою" виявилася Ганна Фесун, яка називає себе "Богородицею" і проводить певні обряди та дійства. Фокусу не вдалось поговорити з "цілителькою" — після публікації історії вона закрила свої соцмережі.

Журналіст Богдан Логвиненко зазначив, що вже декілька військових написали, що дружини їхніх побратимів, що перебувають у важкому стані, збирають кошти не на ліки, а на "зцілення богородицею".

"Богородиця" Ганна Фесун: хто вона

Логвиненко розповів, що раніше Ганна Фесун разом з братом та чоловіком мала какаоварню на Подолі. За його словами, на той час це було одне з кращих місць Києва.

"Йшов час, какаоварня несподівано закрилась, а Ганна схоже переспрямувала сили в інше захоплення і почала займатись дуже інакшим "бізнесом" — стала новою українською Деві Марія Христос і Почала Навертати Людей На Шлях Істинний", — сказав Логвиненко.

Під дописом журналіста назбиралось чимало коментарів людей, яки відверто переживають за жінку, чоловіка котрої "енергетично зцілює" Фесун. Багато хто задається питанням: як людина яка нещодавно варила какао раптом стала "цілителькою", та чому взагалі у людей, котрі платять кошти за "обмін енергією" не виникає сумнівів на її рахунок. Але відповіді на ці питання так і не знайшлись.

"Богородиця" Ганна Фесун Фото: Скриншот

Чому люди вірять "Богородиці": як стрес впливає на поведінку

Психолог Валентин Кім у коментарі Фокусу зауважив, що в цьому випадку люди можуть вірити "Богородиці" через тривалий стрес, під час якого знижується рівень критичності.

"Це пов'язане як з морально-етичними компонентами, з психологічними, так і з особливостями нашої фізіології. Для того, щоб людина була критична, сприймала інформацію, яку вона отримує через призму сумніву, необхідний ресурс емоційний, вольовий тощо", — пояснив Валентин Кім.

Психолог розповів, що цієї критичності може не вистачає, коли людина перебуває в стресі. Також особа в стані стресу може схибити та довіритися тому, кому не потрібно, якщо критичність їй не притаманна та не є частиною характеру, ключовою рисою.

За його словами, шахраї, особливо ті, які повірити в себе та свою богообраність, працюють дуже впевнено, відточують свої навички та можуть бути дуже переконливими.

Ба більше, в умовах хронічного стресу люди схильні до ірраціональних сподівань.

"Ми бачимо, що наші раціональні думки, аргументи, все одно не допомагають нам подолати внутрішні кризи й ті стреси, які ми проживаємо. І тому люди починають вірити в щось ірраціональне, в прикмети, випадковість, ритуали, якісь релігійні установки. Тому ця ситуація, мені здається, описується таким моментом", — наголосив Кім.

Постраждала не визнає себе жертвою

Під дописом Надії Потоцької у Facebook у коментарях відгукнулася жінка, яка просила кошти на зцілення свого коханого. Вона заявила, що Потоцька перекрутила її слова та "поливає брудом" людину, яка нібито врятувала життя її партнеру та ціною власного здоровʼя тримає його живим десять місяців.

Жінка, яка просила кошти на зцілення коханого Фото: Скриншот

Своєю чергою психолог Кім розуміє, чому жінка відмовляється визнавати себе постраждалою. Він уточнив, що вона має дуже чітку привʼязку до надії та сподівається, що віра в Богородицю врятує її коханого, виведе з коми. Тоді як, якщо вона визнає, що неправа, то в неї не залишиться ніякої надії.

"Впертість в її віру чи сподівання цілком визначається саме страхом залишитися без подальшої надії на порятунок", — додав психолог.

Користувачи Facebook стала підозрювати в цій історії дії "секти"

"Богородиця" — шахрайка? Чи можливо довести незаконність дій жінки

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко повідомила Фокусу, що шахрайство — це складна стаття.

"Дуже складно довести, що особа дійсно вчинила якісь дії, які суперечать закону. Тому що шахрайство — це добровільна віддача жертви коштів цій шахрайці", — сказала Катерина Аніщенко.

Вона зауважила, що ця особа могла обманути дівчину лише в наслідках своїх дій, у тому, що вони не можуть принести позитивний результат, на який розраховує жертва.

"Якщо саме шахрайка не признається, що мала умисел незаконно збагатитися за рахунок цієї жертви, то це дуже складно довести. Адже відбувається саме добровільна згода і добровільна передача коштів", — наголосила адвокатка.

Партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець заявив, що факт шахрайства можна довести через передачу коштів за конкретну послугу, яка не була надана. Проте, якщо постраждала жінка не визнає себе постраждалою, то довести шахрайство неможливо.

"Тут питання в тому, що повинна бути постраждала особа. Якщо постраждалої особи немає, то відповідно довести це неможливо в цій категорії справ. Тобто, якщо особа, яка надала гроші іншій особі, не вважає, що та її ошукала, то притягнення за відповідальність за шахрайство не буде", — пояснив Фокусу Кравець.

За його словами, якщо постраждала особа визнала себе жертвою, то їй потрібно звернутися до правоохоронних органів із заявою про шахрайство.

Нагадаємо, 9 серпня у поліції повідомили, що в Івано-Франківській області 46-річна жінка втратила гроші через шахрая, з яким листувалася протягом тижня. Йдеться про два мільйони гривень.

У липні в ЗМІ розповіли, що в Китаї чоловіків шість років видавав себе за лікаря, щоб обманом у дівчини виманити 360 тисяч доларів. Його засудили до 11 років та шести місяців увʼязнення й виписали штраф.