НАТО согласует комплексный пакет помощи Украине, — Столтенберг

По словам генсека Альянса, Украина столкнулась с таким уровнем жестокости, которого в Европе не было со времен Второй мировой войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии саммита в Мадриде анонсировал новый пакет помощи Украине. Об этом он заявил во время общего выступления с главой испанского правительства.

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По словам Столтенберга, оказание помощи Украине чрезвычайно важно так как страна сталкивается с жестокостью, которую в Европе не видели со времен Второй мировой войны.

"Мы согласуем широкий пакет поддержки для Украины, чтобы помочь ей отстоять свое право на самооборону", — заявил генсек.

Также он добавил, что Мадридский саммит станет судьбоносным для Альянса благодаря принятию новой Стратегической концепции НАТО. Он опишет стратегию на следующие 10 лет.

В НАТО значительно расширят количество сил высокой готовности, повысят количество военного контингента и оборудования на местах. Также планируется оценить прогресс в достижении решения по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс. Помимо этого планируется рассмотреть увеличение инвестиций для обороны в НАТО. Саммит в Мадриде продлится два дня.

Напомним, ВСУ получат от НАТО системы для борьбы с российскими дронами в рамках нового пакета военной помощи.

Ранее сообщалось, что НАТО расширит силы быстрого реагирования до 300 тысяч бойцов.