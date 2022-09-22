Финляндия арестовала активы братьев Ротенбергов и основателя Yandex

Благодаря аресту активы компаний не могут быть переданы в залог или проданы без разрешения судебного пристава.

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Российские предприниматели лишились активов в Финляндии. Это Аркадий Волож, Борис и Аркадий Ротенберги, сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

Сообщается, что под арест попали активы крупнейшей российской поисковой компании "Яндекс", которую основал Аркадий Волож. Весной 2022 года компания переименовалась в Global DC Oy, а россиянин Аркадий Волож освободил место гендиректора, чтобы избежать санкций. Но эти перестановки ему не помогли.

В Финляндии "Яндекс" руководит транспортной службой Yango и владеет центром обработки данных в общине Мянтсяля, отработанное тепло которого используется в значительной части производства централизованного теплоснабжения Мянтсяля.

Также под арестом теперь акции компании Långvik Capital, которой владеют братья Ротенберги. Отмечается, что у Långvik Capita есть доли в двух других компаниях, в том числе крупнейший крытый ледовый стадион страны в пригороде Хельсинки.

Благодаря аресту активы компаний не могут быть переданы в залог или проданы без разрешения судебного пристава. Что касается Ротенбергов, то это временные меры, которые обычно предшествуют фактическому решению о конфискации.

По информации журналистов, новые решения об аресте финские власти приняли в августе и в начале сентября 2022 года. Волож и братья Ротенберги находятся в санкционном списке Евросоюза.

Как российские активы забирают в Украине

Как пояснили Фокусу опрошенные эксперты, в Украине есть ряд правовых путей для ареста и конфискации имущества, связанного со страной-агрессором. В частности, управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", адвокат Игорь Чудовский указывает на принятый 12 мая 2022 года закон о конфискации имущества россиян и белорусов (№7194). Речь идет об изменениях, принятых в уже действующий в Украине Закон "О санкциях".

"Этот закон предусматривает возможность конфискации и взыскания в доход государства активов физических или юридических лицу, а также активов, которыми эти лица могут прямо или косвенно распоряжаться, – уточняет Чудовский. – Речь идет о полном лишении граждан РФ и РБ права собственности на имущество в Украине и за ее пределами".

Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста, отмечает, что правовой механизм обращения с активами, связанными со страной-агрессором, был предусмотрен законом "О санкциях" и предполагает следующий алгоритм:

Президент или Верховная Рада (с постановлением) или Кабинет министров (коллегиально) или Служба безопасности Украины или Национальный банк обращаются в СНБО по поводу блокирования российского актива

СНБО принимает решение

Решение СНБО утверждается президентом

Минюст готовит необходимые документы по этому активу и обращается в ВАКС

ВАКС принимает решение о конфискации

обжалование, исполнение решения ВАКС

Агия Загребельская добавляет, что в итоге российские активы в Украине ожидает конфискация, продажа и покрытие за счет вырученных средств части нанесенного агрессией России ущерба. Однако собеседнице Фокуса пока не известны успешные прецеденты исполнения этого алгоритма.

В АРМА на запрос Фокуса ответили, что сегодня в Украине действуют три механизма, в рамках которых разыскиваются, арестовываются и конфискуются российские и белорусские активы:

Принудительное изъятие активов на основе решения СНБО и указа президента без решения суда

Взыскание активов в пользу государства после наложения санкций после решения Высшего антикоррупционного суда

Арест и конфискация активов по решению суда в рамках уголовных производств

"Именно третий путь используется наиболее часто. Правоохранители возбуждают против россиян, белорусов и коллаборантов уголовные дела, налагают арест на их активы и во многих, но не во всех случаях, передают их в управление АРМА", — уточняют в агентстве.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине арестовали имущество россиян и белорусов на сумму 53 млрд грн. Также Фокус писал об аресте имущества, принадлежащего российскому бизнесмену Владимиру Крупчаку на сумму более 10 млрд грн.