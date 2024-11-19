Сына будущей королевы Норвегии арестовали по делу об изнасиловании

Летом Мариуса Борга Хейби уже задерживали по обвинению в нанесении телесных повреждений девушке. Юноша — ребенок Метте-Марит от первого брака, поэтому не претендует на престол.

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби задержали по делу об изнасиловании. Об этом сообщает AFP.

27-летнего наследника монаршей персоны обвиняют в насилии против девушки, которая была без сознания. Предварительно это произошло еще в начале года, а 6 ноября полиция официально начала расследование.

Это не первый раз, когда сын будущей королевы Норвегии привлекает внимание правоохранительных органов. В начале августа Мариуса задержали в Осло и обвинили в нанесении телесных повреждений девушке, с которой он находился в отношениях.

Лишь спустя неделю парень признал свою вину. В своем заявлении, которое Мариус Борг Хейби составил вместе с адвокатом и передал норвежскому телеканалу NRK, он признал, что употреблял наркотики, и попросил прощения у своей семьи и Ребекки.

Кронпринцесса Метте-Марит с сыном Фото: Getty Images

По данным СМИ, Мариуса задержали в машине, где также находилась девушка, которая проходила потерпевшей по первому делу против сына Метте-Марит. Юноше было запрещено контактировать с ней согласно судебному приказу.

Сейчас полиция избирает подозреваемому меру пресечения. Королевская семья Норвегии пока не комментировала обвинения.

Мариус Борг Хейби Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Мариус живет со своей матерью в ее официальной резиденции Скаугум в Аскере, неподалеку от Осло. Его отцом является осужденный преступник Мортен Борг. Юноша не претендует на норвежский престол и ушел из общественной жизни в 2017 году, чтобы продолжить обучение в США.

Напомним, короля Норвегии госпитализировали в Малайзии.

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