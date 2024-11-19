Сина майбутньої королеви Норвегії арештували у справі про зґвалтування

Влітку Маріуса Борга Хейбі вже затримували через звинувачення в завданні тілесних ушкоджень дівчині. Юнак — дитина Метте-Маріт від першого шлюбу, тому не претендує на престол.

Сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт Маріуса Борга Хейбі затримали у справі про зґвалтування. Про це повідомляє AFP.

27-річного спадкоємця монаршої персони звинувачують у насильстві проти дівчини, яка була непритомна. Попередньо це сталося ще на початку року, а 6 листопада поліція офіційно розпочала розслідування.

Це не вперше, коли син майбутньої королеви Норвегії привертає увагу правоохоронних органів. На початку серпня Маріуса затримали в Осло та звинуватили у завданні тілесних ушкоджень дівчині, з якою він перебував у стосунках.

Лише через тиждень хлопець визнав свою провину. У своїй заяві, яку Маріус Борг Хейбі склав разом з адвокатом і передав норвезькому телеканалу NRK, він визнав, що вживав наркотики, і попросив вибачення у своєї родини та Ребекки.

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Фото: Getty Images

За даними ЗМІ, Маріуса затримали в машині, де також перебувала дівчина, яка проходила потерпілою у першій справі проти сина Метте-Маріт. Юнаку було заборонено контактувати з нею згідно із судовим наказом.

Наразі поліція обирає підозрілому запобіжний захід. Королівська родина Норвегії поки не коментувала звинувачення.

Маріус Борг Хейбі Фото: Marius Borg Høiby/Instagram

Маріус живе зі своєю матір'ю в її офіційній резиденції Скаугум в Аскері, неподалік від Осло. Його батьком є засуджений злочинець Мортен Борг. Юнак не претендує на норвезький престол і пішов із суспільного життя у 2017 році, щоб продовжити навчання у США.

Нагадаємо, короля Норвегії госпіталізували в Малайзії.

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