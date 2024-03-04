Король Норвегії потрапив до лікарні в Малайзії

В останні кілька років у короля Гаральда V неодноразово виникали проблеми зі здоров'ям аж до операцій і коронавірусу.

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87-річний король Норвегії Гаральд V під час відпустки в Малайзії підхопив інфекцію і потрапив до лікарні, де йому поставили тимчасовий кардіостимулятор. Після повернення на батьківщину монарха госпіталізують знову, пише People.

Рішення про встановлення кардіостимулятора ухвалили через "низьку частоту серцевих скорочень" високопоставленого пацієнта. Королівський анестезіолог Бйорн Бендз, який перебуває при монархові, заявив, що кардіостимулятор зробить його повернення до Норвегії "безпечнішим".

Протягом найближчих кількох днів королю забезпечать відповідний медичний транспорт для перевезення в лікарню.

За словами прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере, йому "сумно" почути останні новини про стан здоров'я монарха, і побажав йому "якнайшвидшого одужання".

Поки Гаральд проходитиме лікування, його обов'язки візьме на себе наслідний принц Гокон.

Король не вперше за останні кілька років має проблеми зі здоров'ям. У серпні та грудні 2022 року він переніс інфекції. Після успішного одужання Геральд повернувся до своїх обов'язків. У нього за плечима операція на нозі, коронавірус, операція у зв'язку з раком сечового міхура й операція зі встановлення серцевого клапана.

Незважаючи на часті госпіталізації, він не планує відмовлятися від престолу, як це раніше зробила королева Маргрете.

"Я дотримуюся того, що говорив увесь час. Я склав присягу, і вона дійсна на все життя", — нагадав король про свою обіцянку норвезькому парламенту, коли вступив на престол 1991 року.

Раніше Фокусписав, що в Норвегії вчені знайшли ніж 13 століття із зображенням соколиного полювання.