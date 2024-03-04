Король Норвегии попал в больницу в Малайзии

В последние несколько лет у короля Харальда V неоднократно возникали проблемы со здоровьем вплоть до операций и коронавируса.

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87-летний король Норвегии Харальд V во время отпуска в Малайзии подхватил инфекцию и попал в больницу, где ему поставили временный кардиостимулятор. По возвращению на родину монарха госпитализируют снова, пишет People.

Решение об установке кардиостимулятора было принято из-за "низкой частоты сердечных сокращений" высокопоставленного пациента. Королевский анестезиолог Бьерн Бендз, находящийся при монархе, заявил, что кардиостимулятор сделает его возвращение в Норвегию "более безопасным".

В течении ближайших пары дней королю обеспечат соответствующий медицинский транспорт для перевозки в больницу.

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, ему "грустно" услышать последние новости о состоянии здоровья монарха, и пожелал ему "скорейшего выздоровления".

Пока Харальд будет проходить лечение, его обязанности возьмет на себя наследный принц Хокон.

Король не впервые за последние несколько лет имеет проблемы со здоровьем. В августе и декабре 2022 года он перенес инфекции. После успешного выздоровления Херальд вернулся к своим обязанностям. У него за плечами операция на ноге, коронавирус, операция в связи с раком мочевого пузыря и операция по установке сердечного клапана.

Несмотря на частые госпитализации, он не планирует отказываться от престола, как это раньше сделала королева Маргрете.

"Я придерживаюсь того, что говорил все время. Я принес присягу, и она действительна на всю жизнь", – напомнил король о своем обещании норвежскому парламенту, когда вступил на престол в 1991 году.

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