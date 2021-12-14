В Норвегии ученые нашли нож 13 века с изображением соколиной охоты

Дата изготовления костяной рукояти совпадает с периодом правления норвежского короля Хакона IV Старого в 1217-1263 гг. Этот монарх — известный любитель соколиной охоты.

Во время раскопок в Норвежской столице Осло археологи обнаружили нож, рукоять которого напоминает фигуру монарха 13 века — но исследователи сомневаются, король это или королева. Об этом сообщает The Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Изделие выполнено из кости животного, это фигура с короной на голове, а на ее руке — сокол-сапсан. Сотрудники Норвежского института исследований культурного наследия считают, что эта археологическая находка представляет собой самое раннее изображение аристократической соколиной охоты, которое находили на территории Скандинавии.

По словам археологов, вначале они подумали, что наткнулись на крупную рыбью кость.

Историк Кьяртан Хауглид, руководивший раскопками, считает, что нет никаких сомнений в том, что на голове этой фигурки изображена корона. "Однако сложно сказать, король это или королева", — объяснил исследователь.

Пол фигуры установить сложно потому, что в средневековой Норвегии женщины тоже участвовали в соколиной охоте.

[ + – ] Изображение соколиной охоты

Хауглид предполагает, что фигуру изготовили в местной мастерской и называет ее одним из самых ценных археологических артефактов, найденных в Осло в последние годы.

Прежде на территории северной части Европы было найдено лишь несколько изображений женщин с соколами.

[ + – ] Норвежский археолог демонстрирует свою находку.

Однако дата изготовления фигурки совпадает с периодом правления норвежского короля Хакона IV Старого в 1217-1263 гг. Этот монарх — известен как любитель соколиной охоты.

Эксперты считают, что найденный артефакт — рукоять оружия или инструмента, сделанный из органического материала, кости или рога.

У фигуры прическа, которую носили в 13-м веке, голова покрыта, лицо улыбается, на месте глаз — маленькие дырочки.

На оперении сокола изображен гравированный узор, что также указывает на высокий статус владельцы предмета.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению археологов, первооткрывателями Азорских островов были викинги. По останкам животных они определили, что древние мореплаватели из Скандинавии оказались на островах на несколько веков раньше португальцев. Ученые изучили отложения на дне островного озера и нашли множество органических соединений, которые были в фекалиях коров и овец. По словам ученых, датировка этих артефактов стала для них открытием. Это период между 700 и 850 гг. н.э.