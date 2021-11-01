Не только Америку. Ученые выяснили, что викинги первыми открыли Азорские острова

С помощью останков животных ученые узнали, что древние скандинавские мореплаватели достигли островов на несколько столетий раньше, чем португальские путешественники.

Ученые нашли доказательства, которые подтверждают теорию о том, что викинги поселились на Азорских островах за сотни лет до прибытия сюда португальцев в 1427 году, сообщает The Guardian.

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Помогли фекалии и уголь

Группа ученых изучила отложения на дне озера на острове, который входит в группу Азорских островов, расположенных в средней части Атлантического океана. Они обнаружили много органических соединений, которые присутствуют в фекалиях коров и овец. Также исследователи обнаружили наличие большого количества древесного угля, но с низким содержанием пыльцы местных деревьев.

Это свидетельствовало о том, что первые поселенцы сжигали деревья, чтобы расчистить землю для выпаса скота, говорят ученые. Но настоящим открытие для них была датировка обнаруженных образцов. По словам ученых, возраст отложений оценивается между 700 и 850 годами нашей эры.

"У нас есть веские доказательства существования поселения на Азорских островах задолго до прибытия португальцев", — говорит Педро Рапосейро из Университета Азорских островов.

[ + – ] Остров Сан-Мигел, который входит в группу Азорских островов Фото: wikipedia

Первыми были точно викинги

По словам ученых, с 700 по 800 год ветер и погодные условия в северном полушарии, вероятно, были лучшими помощниками жителям северных широт для достижения это архипелага, чем их коллегам-мореплавателям из Южной Европы. Также ученые категорично утверждают, что первыми поселенцами на Азорских отсровах были именно древние скандинавы.

Еще одно доказательство

Выводы Рапосейро и его коллег подтверждает исследование биолога-эволюциониста Джереми Сирла из Корнельского университета, который также говорил, что викинги добрались до Азорских островов раньше всех, хотя его исследование основано на других биологических источниках.

"Речь идет о мышах. Потому как они путешествовали на кораблях с людьми по всему миру. Если выяснить откуда взялись эти мыши, то можно узнать, откуда прибыли сами хозяева кораблей", — говорит Сирл.

По словам Сирла, если проанализировать ДНК домовой мыши, которая имеет разные генетические признаки в зависимости от места жительства, можно узнать из какой части Европы она прибыла.

[ + – ] Азорские острова. На заднем плане виден действующий вулкан Пику Фото: wikipedia

Похожие мыши

Ученый обнаружил, что мыши, живущие на Британских островах и островах, расположенных рядом, имеют одинаковую генетическую линию с мышами, которые живут в Норвегии, а именно с ее берегов чаще всего викинги отправлялись в свои колонизаторские походы.

[ + – ] Домовая мышь Фото: The Guardian

Позже Сирл и его команда обнаружили останки древних мышей с той же ДНК в Исландии и Гренландии, которые викинги заселили более 1000 лет назад. После этого они отправились южнее – на Азорские острова и архипелаг Мадейра. Там также они нашли мышей, у которых те же генетические признаки, что и у мышей из Норвегии. Хотя их и было меньше, чем мышей с ДНК животных, живущих в Португалии.

"Эти мыши, вероятно, были случайными путешественниками, которые на кораблях викингов попали в разные части света", — говорит Сирл.

Азорские острова

[ + – ] Азорские острова (Azores). Фото: The Guardian