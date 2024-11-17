130 хомяков умудрились сбежать из своих клеток и "заставили" пилота идти на посадку (фото)

Сообщается, что грызунов заказывали для зоомагазина на острове Сан-Мигель (Португалия). Среди другой живности на борту были хорьки и некоторые виды птиц.

Хомяки сбежали из своих клеток для транспортировки и вызвали хаос на борту самолета: из-за этого пилоту пришлось идти на аварийную посадку. Работники технического обслуживания позже пытались найти всех грызунов, которые могут повредить электрические кабели, но 16 из них до сих пор находятся на свободе. Об этом пишет издание The Mirror.

После приземления авиалайнера Airbus 320 в столице Азорского архипелага Понта-Делгада на острове Сан-Мигель (Португалия) грузчики обнаружили, что клетки, в которых перевозили животных, оказались поврежденными.

Из-за массового побега грызунов самолет не смог вовремя вернуться в Лиссабон — столицу Португалии, откуда он начал свой путь. Поиски остальных зверей продолжились и прошлой ночью.

Журналисты местной газеты Correio da Manha пишут, что зверьков приняли на рейс TAP Air Portugal после того, как другая авиакомпания отказалась перевозить их из-за того, что клетки "не соответствовали стандартам".

В сети сейчас распространяют фотографии хомяков, которых работники достают с помощью перчаток, поскольку их когти тверже свинца, алюминия, железа и меди.

Грызунов ищут по всему самолету Фото: Facebook

Авиакомпания пока что TAP Air Portugal не комментировала этот инцидент.

Напомним, ранее Фокус писал, что авиакомпания Jet2 сняла с рейса 79-летнюю Лили Ифилд после того, как она отказалась платить 9 фунтов стерлингов (около 470 грн) за "несъедобный" бутерброд с тунцом. Пассажирка, которая летела из лондонского аэропорта Станстед в Бодрум (Турция), пожаловалась, что продукт был мокрый и холодный.

Кроме того, около 700 тысяч пассажиров в прошлом году застряли в британских аэропортах из-за технического сбоя, который препятствовал взлету и посадке самолетов. В недавно опубликованном отчете отмечается, что накладка случилась в результате ошибки инженеров, которые в праздничные выходные решили поработать удаленно.