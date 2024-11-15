Остановили рейсы 700 тысяч пассажиров: виноваты инженеры, решившие не выходить из дома (фото)

Один из инженеров ИТ-поддержки, которому поручили решить проблему, не смог войти в свой рабочий компьютер удаленно, потому что система вышла из строя.

Около 700 тысяч пассажиров в прошлом году застряли в британских аэропортах из-за технического сбоя, который препятствовал взлету и посадке самолетов. В недавно опубликованном отчете отмечается, что накладка случилась в результате ошибки инженеров, которые в праздничные выходные решили поработать удаленно. Об этом пишет издание The Sun.

Катастрофический сбой был вызван поврежденным файлом графика полета авиарейса, следовавшего в Париж. Диспетчерам пришлось остановить и все другие запланированные взлеты и посадки.

Один из инженеров ИТ-поддержки Национальной службы управления воздушным движением, которому поручили решить проблему, не смог войти в свой рабочий компьютер удаленно, потому что система вышла из строя.

Пассажиры в зале ожидания Фото: Bav Media

Обнаружив недостаток, специалисты добирались из дома в аэропорт, что заняло полтора часа, но по прибытии так и не смогли решить проблему, как показало расследование.

В конце концов, понадобилось всего четыре часа, чтобы разобраться со сбоем. Это повлекло катастрофические задержки для 700 тысяч пассажиров в течение нескольких дней. В итоге авиакомпаниям пришлось выплатить недовольным клиентам более 126 миллионов долларов компенсации.

В отчете эксперты приводят 48 решений на случай повторения подобной ситуации, в частности советуют старшим инженерам постоянно дежурить в офисах NATS.

Понадобилось четыре часа, чтобы разобраться со сбоем Фото: Bav Media

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner, следовавший из римского аэропорта Фьюмичино (Италия) в Шэньчжэнь в Китае, совершил экстренную посадку после того, как один из двигателей загорелся. На опубликованных в сети видеозаписях можно увидеть, как поврежденный лайнер постепенно снижается.

Кроме того, курьезный случай произошел на рейсе авиакомпании United Airlines. В самолете Boeing 777-300ER, следовавшем из Франкфурта (Германия) в Сан-Франциско (США), вышел из строя туалет, из-за чего пришлось совершать аварийную посадку.