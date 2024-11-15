Зупинили рейси 700 тисяч пасажирів: винні інженери, які вирішили не виходити з дому (фото)

Один з інженерів ІТ-підтримки, якому доручили розв’язати проблему, не зміг увійти у свій робочий комп'ютер віддалено, бо система вийшла з ладу.

Близько 700 тисяч пасажирів торік застрягли в британських аеропортах через технічний збій, що перешкоджав зльоту та посадці літаків. У нещодавно опублікованому звіті зазначається, що накладка трапилась внаслідок помилки інженерів, які у святкові вихідні вирішили попрацювати віддалено. Про це пише видання The Sun.

Катастрофічний збій був спричинений пошкодженим файлом графіку польоту авіарейсу, що прямував до Парижа. Диспетчерам довелось зупинити й усі інші заплановані зльоти та посадки.

Один з інженерів ІТ-підтримки Національної служби управління повітряним рухом, якому доручили розв’язати проблему, не зміг увійти у свій робочий комп'ютер віддалено, бо система вийшла з ладу.

Пасажири в залі очікування Фото: Bav Media

Виявивши недолік, спеціалісти добиралися з дому до аеропорту, що зайняло півтори години, але після прибуття так і не змогли розв'язати проблему, як показало розслідування.

Зрештою, знадобилося загалом чотири години, щоб розібратися зі збоєм. Це спричинило катастрофічні затримки для 700 тисяч пасажирів протягом кількох днів. У підсумку авіакомпаніям довелось виплатити невдоволеним клієнтам понад 126 мільйонів доларів компенсації.

У звіті експерти наводять 48 рішень на випадок повторення подібної ситуації, зокрема радять старшим інженерам постійно чергувати в офісах NATS.

Знадобилося чотири години, щоб розібратися зі збоєм Фото: Bav Media

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner, що прямував з римського аеропорту Ф'юмічіно (Італія) до Шеньчженя в Китаї, здійснив екстрену посадку після того, як один з двигунів загорівся. На опублікованих в мережі відеозаписах можна побачити, як пошкоджений лайнер поступово знижується.

Крім того, курйозний випадок стався на рейсі авіакомпанії United Airlines. У літаку Boeing 777-300ER, що прямував з Франкфурта (Німеччина) до Сан-Франциско (США), вийшов з ладу туалет, через що довелося здійснювати аварійну посадку.