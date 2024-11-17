130 хом'яків примудрились втекти зі своїх кліток й "змусили" пілота йти на посадку (фото)

Повідомляється, що гризунів замовляли для зоомагазину на острові Сан-Мігель (Португалія). Серед іншої живності на борту були тхори та деякі види птахів.

Хом'яки втекли зі своїх кліток для транспортування й спричинили хаос на борту літака: через це пілоту довелося йти на аварійну посадку. Працівники технічного обслуговування згодом намагалися знайти всіх гризунів, що можуть пошкодити електричні кабелі, але 16 з них досі перебувають на волі. Про це пише видання The Mirror.

Після приземлення авіалайнера Airbus 320 в столиці Азорського архіпелагу Понта-Делгада на острові Сан-Мігель (Португалія) вантажники виявили, що клітки, в яких перевозили тварин, виявились пошкодженими.

Через масову втечу гризунів літак не зміг вчасно повернутися до Лісабона — столиці Португалії, звідки він розпочав свій шлях. Пошуки решти втікачів продовжилися й минулої ночі.

Журналісти місцевої газети Correio da Manha пишуть, що звірят прийняли на рейс TAP Air Portugal після того, як інша авіакомпанія відмовилась перевозити їх через те, що клітки "не відповідали стандартам".

У мережі наразі поширюють фотографії хом’яків, яких працівники дістають за допомогою рукавичок, оскільки їхні кігті твердіші за свинець, алюміній, залізо та мідь.

Гризунів шукають по всьому літаку Фото: Facebook

Наразі авіакомпанія TAP Air Portugal не коментувала цей інцидент.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що авіакомпанія Jet2 зняла з рейсу 79-річну Лілі Іфілд після того, як вона відмовилася платити 9 фунтів стерлінгів (близько 470 грн) за "неїстівний" бутерброд з тунцем. Пасажирка, яка летіла з лондонського аеропорту Станстед до Бодрума (Туреччина), поскаржилась, що продукт був мокрий та холодний.

Крім того, близько 700 тисяч пасажирів торік застрягли в британських аеропортах через технічний збій, що перешкоджав зльоту та посадці літаків. У нещодавно опублікованому звіті зазначається, що накладка трапилась внаслідок помилки інженерів, які у святкові вихідні вирішили попрацювати віддалено.