Украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на IT-конференции в Португалии, детали (видео)

Айтишники устроили флешмоб во время выступления Юлии Навальной. Они на полную громкость включили сирену в приложении воздушной тревоги.

Во вторник, 12 ноября, украинцы помешали выступлению вдовы российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлии Навальной на технологической конференции Web Summit 2024 в португальском Лиссабоне. Об этом сообщила львовская блогер и волонтер Кристина Жук.

Кристина Жук призвала украинцев прийти на выступление Юлии, ее сообщение увидел автор приложения, которое оповещает о воздушной тревоге.

Председатель Консультативного совета Фонда борьбы с коррупцией Юлия Навальная должна была выступить на двух панелях технологической конференции под названиями "Диктаторы и цифровое инакомыслие" и "Противостояние автократам".

Во время первого выступления россиянки украинские айтишники, которые присутствовали на мероприятии, одновременно включили сигнал воздушной тревоги.

"Выступление Навальной на веб-саммите сорвали, спасибо всем украинцам, кто присоединился к акции. На сцену вышла украинка, наш голос услышали. Граждане страны 404 должны знать, что их такое ждет в любом уголке мира", — написала инициатор акции.

Отметим, Web Summit в Лиссабоне проходит с 12 по 14 ноября. В мероприятии принимают участие 24 украинских стартапа, которые покажут основателям компаний, инвесторам и технологическим лидерам инновационный потенциал страны.

Напомним, в апреле Юлия Навальная заявила, что украинцы просто не хотят искать хороших россиян, которые действительно против войны. А нападение на Украину, по ее словам, поддерживает только "агрессивное меньшинство" населения России.

Также Фокус писал, что во Львове 22-23 мая состоялся "Форум российской оппозиции". Встречу не анонсировали заранее, поэтому большинству украинцев стало известно о ней из соцсетей.