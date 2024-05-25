От Гарри Каспарова до легиона "Свобода России": зачем российская оппозиция приезжала во Львов

Российские оппозиционеры приехали во Львов, где обсудили с украинской властью пути борьбы с путинским режимом. Фокус разбирался в деталях события.

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Во Львове 22-23 мая прошло мероприятие под названием "Форум российской оппозиции". Встречу не анонсировали заранее, поэтому большинству украинцев стало известно о ней из соцсетей.

В ГУР Минобороны сообщили, что форум состоялся при поддержке руководителя ведомства Кирилла Буданова, который считает это "проявлением борьбы против кремлевской диктатуры, что способствует победе Украины над государством-агрессором".

А о самом мероприятии во Львове рассказал один из соорганизаторов встречи, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. По его словам, это второй подобный форум. Первая встреча проходила в Киеве 17 марте 2024 года. Однако на этот раз в мероприятии принимали участие представители украинской власти.

"Львовский форум российской оппозиции прошел на самом высоком уровне. От ведущих оппозиционных объединений приняли участие более 40 участников. В работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Были также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады", — отметил Пономарев.

Политик добавил, что встреча во Львове стала символичной, и "многие жители города помогали организовать это мероприятие".

Среди участников форума называли представителей политической оппозиции РФ Гарри Каспарова, Марка Фейгина, Виктора Шендеровича, и российских добровольческих подразделений, которые воюют на стороне Украины.

При этом местные власти, если верить официальным заявлениям мэра города Андрея Садового, а также комментариям подразделения СБУ и Львовской ОВА, ничего не знали о мероприятии.

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известные. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", — заявил Садовый.

Отставные политики РФ

Российская оппозиция многие годы пребывает в состоянии раздробленности, говорят Фокусу политические эксперты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие лидеры мнений уехали за границу, откуда какое-то время пытались консолидировать тех, кто не согласен с путинским режимом. Однако десятилетия закручивания гаек внутри страны, сопровождаемые преследованиями, арестами и гибелью тех, кто выступал против Кремля, дали свои плоды.

Точкой невозврата для российской оппозиции стала смерть Алексея Навального в феврале 2024 года, после чего в РФ не осталось ярких фигур, способных объединить общество против Кремля. А потому говорить о политическом весе и поддержке россиянами тех, кто в мае 2024 года собрался во Львове на форуме, не приходится.

"То что мы видели во Львове — это отставные политики-блогеры, не имеющие ни веса, ни влияния ни на власть, ни на самих россиян. К тому же нередко члены оппозиции сотрудничают с ФСБ, так что это ненадежный контингент, даже в случае смены власти в РФ. Я слабо понимаю, как подобное мероприятие может помочь Украине победить. Даже если его задача исключительно пропагандистская. Если оно было предназначено для россиян в оппозиции — эффект будет минимальный. А если для тех, кто поддерживает Путина, как вы считаете они воспримут это мероприятие? Где-то в Украине проектируется модель оппозиционного правительства РФ", — рассуждает в беседе с Фокусом политолог Олег Постернак.

В чем же была задача скандального мероприятия, которое провели во Львове при поддержке ГУР Минобороны Украины, если его участники не имеют политического веса? Политолог Владимира Фесенко предполагает, что таким образом украинские власти решили показать, что готовы сотрудничать и искать точки соприкосновения со всеми, кто выступает против путинского режима и может помочь Украине. Тем более среди участников форума были представители добровольческих вооруженных подразделений, которые воюют на стороне ВСУ — легион "Свобода России", РДК.

"Это люди, которые поддерживают Украину буквально на поле боя. А потому критика в их адрес несправедливая. Кроме того, если мы хотим, чтобы после завершения нынешней войны она не повторилась, нам нужно сотрудничать с оппозицией РФ. Если мы будем воспринимать всех россиян врагами, повторение войны неизбежно", — рассуждает Фесенко.

Борьба политическим путем

Эксперты добавляют, что хотя украинским властям нужно вести информационно-политическую работу с российской оппозицией, делать это нужно выборочно. Фесенко вспоминает, как недавно бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский в резкой форме высказался о дальнейшем развитии военных действиях в Украине. Эксперт считает, что с такой оппозицией Киеву не нужно иметь дело.

"У нас сейчас нет людей во власти, кто бы занимался работой с оппозицией РФ, никто этим не занимается, и это ошибка. Потому что у нас общий враг — путинский режим. Кто сейчас у нас ведет работу с оппозицией РФ? Только Буданов, но он занимается теми, кто воюет, с радикальной прослойкой оппозиции. А кто работает с политической стороной? Американцы работают, европейцы работают. Даже с тем же ФБК. Да некоторые участники оппозиции не такие известные и раскрученные, некоторые, как Ходорковский, наговорили лишнего. Но важно поддерживать контакт. И встреча во Львове была демонстрацией с нашей стороны, что мы готовы сотрудничать с теми, кто нам готов помогать", — отмечает Фесенко.

Политолог добавляет, что, как показывает исторический опыт, страны, которые создавали проблемы соседям, способны меняться под влиянием других стран. В качестве примера политолог приводит события в Германии и Японии после Второй мировой войны.

"Да, они проиграли войну. Но Германия проиграла и Первую мировую войну. Но только после Второй мировой войны произошли внутренние изменения в этих странах при содействии других стран. РФ изнутри могут изменить только россияне. Поэтому мы должны с ними коммуницировать. С теми, кто готов это делать", — резюмирует Фесенко.

Напомним, после смерти российского оппозиционера Алексея Навального, его супруга Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа и призвала россиян "бороться с режимом".

Фокус также писал, что, по информации СМИ, первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, так как не хотела сидеть рядом с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной.