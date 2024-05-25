Від Гаррі Каспарова до легіону "Свобода России": навіщо російська опозиція приїжджала до Львова

Російські опозиціонери приїхали до Львова, де обговорили з українською владою шляхи боротьби з путінським режимом. Фокус розбирався в деталях події.

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У Львові 22-23 травня відбувся захід під назвою "Форум російської опозиції". Зустріч не анонсували заздалегідь, тому більшості українців стало відомо про неї із соцмереж.

У ГУР Міноборони повідомили, що форум відбувся за підтримки керівника відомства Кирила Буданова, який вважає це "проявом боротьби проти кремлівської диктатури, що сприяє перемозі України над державою-агресором".

А про сам захід у Львові розповів один зі співорганізаторів зустрічі, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. За його словами, це другий подібний форум. Перша зустріч відбувалася в Києві 17 березня 2024 року. Однак цього разу в заході брали участь представники української влади.

"Львівський форум російської опозиції пройшов на найвищому рівні. Від провідних опозиційних об'єднань взяли участь понад 40 учасників. У роботі взяли участь представники всіх трьох добровольчих батальйонів. Були також представники Офісу президента України та Верховної Ради", — зазначив Пономарьов.

Політик додав, що зустріч у Львові стала символічною, і "багато жителів міста допомагали організувати цей захід".

Серед учасників форуму називали представників політичної опозиції РФ Гаррі Каспарова, Марка Фейгіна, Віктора Шендеровича, і російських добровольчих підрозділів, які воюють на боці України.

При цьому місцева влада, якщо вірити офіційним заявам мера міста Андрія Садового, а також коментарям підрозділу СБУ та Львівської ОВА, нічого не знала про захід.

"Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища, мені не дуже відомі. Хто знає, це якийсь жарт? Запит у відповідні органи вже відправив", — заявив Садовий.

Відставні політики РФ

Російська опозиція багато років перебуває в стані роздробленості, кажуть Фокусу політичні експерти. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато лідерів думок виїхали за кордон, звідки якийсь час намагалися консолідувати тих, хто не згоден з путінським режимом. Однак десятиліття закручування гайок усередині країни, супроводжувані переслідуваннями, арештами і загибеллю тих, хто виступав проти Кремля, дали свої плоди.

Точкою неповернення для російської опозиції стала смерть Олексія Навального в лютому 2024 року, після чого в РФ не залишилося яскравих фігур, здатних об'єднати суспільство проти Кремля. А тому говорити про політичну вагу і підтримку росіянами тих, хто в травні 2024 року зібрався у Львові на форумі, не доводиться.

"Те, що ми бачили у Львові, — це відставні політики-блогери, які не мають ні ваги, ні впливу ні на владу, ні на самих росіян. До того ж нерідко члени опозиції співпрацюють із ФСБ, тож це ненадійний контингент, навіть у разі зміни влади в РФ. Я слабо розумію, як такий захід може допомогти Україні перемогти. Навіть якщо його завдання виключно пропагандистське. Якщо він був призначений для росіян в опозиції — ефект буде мінімальний. А якщо для тих, хто підтримує Путіна, як ви вважаєте вони сприймуть цей захід? Десь в Україні проектується модель опозиційного уряду РФ", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Олег Постернак.

У чому ж було завдання скандального заходу, який провели у Львові за підтримки ГУР Міноборони України, якщо його учасники не мають політичної ваги? Політолог Володимира Фесенко припускає, що в такий спосіб українська влада вирішила показати, що готова співпрацювати і шукати точки дотику з усіма, хто виступає проти путінського режиму і може допомогти Україні. Тим паче серед учасників форуму були представники добровольчих збройних підрозділів, які воюють на боці ЗСУ — легіон "Свобода России", РДК.

"Це люди, які підтримують Україну буквально на полі бою. А тому критика на їхню адресу несправедлива. Крім того, якщо ми хочемо, щоб після завершення нинішньої війни вона не повторилася, нам потрібно співпрацювати з опозицією РФ. Якщо ми сприйматимемо всіх росіян ворогами, повторення війни неминуче", — міркує Фесенко.

Боротьба політичним шляхом

Експерти додають, що хоча українській владі потрібно вести інформаційно-політичну роботу з російською опозицією, робити це потрібно вибірково. Фесенко згадує, як нещодавно колишній голова нафтової компанії ЮКОС Михайло Ходорковський у різкій формі висловився щодо подальшого розвитку військових дій в Україні. Експерт вважає, що з такою опозицією Києву не потрібно мати справу.

"У нас зараз немає людей у владі, хто б займався роботою з опозицією РФ, ніхто цим не займається, і це помилка. Тому що у нас спільний ворог — путінський режим. Хто зараз у нас веде роботу з опозицією РФ? Тільки Буданов, але він займається тими, хто воює, з радикальним прошарком опозиції. А хто працює з політичною стороною? Американці працюють, європейці працюють. Навіть із тим же ФБК. Так, деякі учасники опозиції не такі відомі й розкручені, деякі, як Ходорковський, наговорили зайвого. Але важливо підтримувати контакт. І зустріч у Львові була демонстрацією з нашого боку, що ми готові співпрацювати з тими, хто нам готовий допомагати", — зазначає Фесенко.

Політолог додає, що, як показує історичний досвід, країни, які створювали проблеми сусідам, здатні змінюватися під впливом інших країн. Як приклад політолог наводить події в Німеччині та Японії після Другої світової війни.

"Так, вони програли війну. Але Німеччина програла і Першу світову війну. Але тільки після Другої світової війни відбулися внутрішні зміни в цих країнах за сприяння інших країн. РФ зсередини можуть змінити тільки росіяни. Тому ми повинні з ними комунікувати. З тими, хто готовий це робити", — резюмує Фесенко.

Нагадаємо, після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, його дружина Юлія Навальна заявила, що продовжить справу свого чоловіка і закликала росіян "боротися з режимом".

Фокус також писав, що, за інформацією ЗМІ, перша леді України Олена Зеленська відмовилася від запрошення Білого дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдена до Конгресу, тому що не хотіла сидіти поруч із вдовою російського опозиціонера Юлією Навальною.