Зеленська відмовилася летіти до Байдена через вдову Навального, — The WP

Джил Байден, Олена Зеленська і Юлія Навальна мали сидіти поруч під час звернення президента США до нації, стверджують журналісти. В ОП стверджують, що візит першої леді до Штатів не відбудеться через складний графік.

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Перша леді України Олена Зеленська відмовилась від запрошення Білогу дому бути присутньою на зверненні президента США Джо Байдна до Конгресу, яке заплановане на четвер, 7 березня. Про це пише видання Washington Post.

За даними джерел журналістів, Олену Зеленську мали намір посадити поруч з першою леді США Джил Байден і вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією Навальною.

"Образ обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу", — зазначає видання.

Втім потенційна присутність Юлії Навальної викликала дискомфорт в Києві, розказали Washington Post джерела, які обізнані із ситуацією.

Попри те, що Навального багато хто вважав "іконою боротьби з корупцією, який ризикував життям, щоб протистояти Путіну, репутація Навального в Україні затьмарена його заявами про анексію Росією Криму у 2014 році. І те, що пізніше уже покійний Навальний таки підтримав міжнародно визнані кордони України не змінило поглядів Києва, зауважують автори матеріалу.

У Білому домі сказали, що рішення першої леді України ймовірно, було пов’язане з "розбіжностями в графіку", і скерував додаткові запитання до офісу Олени Зеленської, уточнивши, що розсадка – це деталь, яка узгоджується ближче до самої події.

Офіс Зеленської повідомив, що посольство у Вашингтоні справді отримало запрошення для першої леді взяти участь у виступі Байдена.

"Проте через заплановані заходи, в тому числі візит до одного з дитячих будинків у Києві, перша леді, на жаль, не зможе взяти участь у заході", — йдеться в повідомленні.

Бути присутньою під час звернення американського президента до нації відмовилася і Юлія Навальна.

Представники Офісу президента у коментарі "Українській правді" зазначили, що візит Зеленської до США скасували не через вдову Олексія Навального. Співрозмовники стверджують, що перша леді не зможе відвідати Штати через складний графік.

"Посольство України в США дійсно нещодавно отримувало запрошення для першої леді України бути присутньою 7 березня під час виступу президента США в Конгресі. Проте через заплановані події в графіку, в тому числі візит до Києва дітей із дитячого будинку, який завчасно був спланований, на жаль, перша леді не зможе взяти участь у події", — цитує видання представника ОП.

Кіра Ярмиш, прессекретарка вдови Навального, пояснила таке рішення втомою. З її слів, Юлія від моменту смерті чоловіка весь час була у роз'їздах.

"Юлію справді запрошували, але я думаю, що всі забувають обставини, на фоні яких розгорталися події. Чоловік Юлії помер два тижні тому. Їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз", — пояснила Ярмиш.

Американський чиновник повідомив виданню, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила таки відмовитися від участі. Втім інші джерела Washington Post прпустили, що присутність Навальної була не єдиним приводом для занепокоєння офіційного Києва.

Автори матеріалу нагадують, що зараз Україна "відчайдушно лобіює республіканців у Палаті представників, щоб ті дозволили провести голосування на прохання Байдена" про виділення 60 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 22 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрічався з вдовою та дочкою російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії.

23 лютого американський президент заявив, що Вашингтон запроваджує понад 500 нових санкцій щодо Росії та нові експортні обмеження щодо майже 100 організацій. Причиною нових економічних обмежень Байден назвав загарбницьку війну Росії проти України і смерть Олексія Навального.