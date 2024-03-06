Зеленская отказалась лететь к Байдену из-за вдовы Навального, — The WP

Джил Байден, Елена Зеленская и Юлия Навальная должны были сидеть рядом во время обращения президента США к нации, утверждают журналисты. В ОП утверждают, что визит первой леди в Штаты не состоится из-за сложного графика.

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Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от приглашения Белого дома присутствовать на обращении президента США Джо Байдна к Конгрессу, которое запланировано на четверг, 7 марта. Об этом пишет издание Washington Post.

По данным источников журналистов, Елену Зеленскую намеревались посадить рядом с первой леди США Джил Байден и вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией Навальной.

"Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину, стала бы мощным фоном для выступления президента Байдена на совместной сессии Конгресса", — отмечает издание.

Впрочем потенциальное присутствие Юлии Навальной вызвало дискомфорт в Киеве, рассказали Washington Post источники, знакомые с ситуацией.

Несмотря на то, что Навального многие считали "иконой борьбы с коррупцией, который рисковал жизнью, чтобы противостоять Путину", репутация Навального в Украине омрачена его заявлениями об аннексии Россией Крыма в 2014 году. И то, что позже уже покойный Навальный таки поддержал международно признанные границы Украины, не изменило взглядов Киева, отмечают авторы материала.

В Белом доме сказали, что решение первой леди Украины вероятно, было связано с "разногласиями в графике", и направил дополнительные вопросы в офис Елены Зеленской, уточнив, что рассадка — это деталь, которая согласовывается ближе к самому событию.

Офис Зеленской сообщил, что посольство в Вашингтоне действительно получило приглашение для первой леди принять участие в выступлении Байдена.

"Однако из-за запланированных мероприятий, в том числе визита в один из детских домов в Киеве, первая леди, к сожалению, не сможет принять участие в мероприятии", — говорится в сообщении.

Присутствовать во время обращения американского президента к нации отказалась и Юлия Навальная.

Представители Офиса президента в комментарии "Украинской правде" отметили, что визит Зеленской в США отменили не из-за вдовы Алексея Навального. Собеседники утверждают, что первая леди не сможет посетить Штаты из-за сложного графика.

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", — цитирует издание представителя ОП.

Кира Ярмыш, пресс-секретарь вдовы Навального, объяснила такое решение усталостью. По ее словам, Юлия с момента смерти мужа все время была в разъездах.

"Юлию действительно приглашали, но я думаю, что все забывают обстоятельства, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Ей нужно хотя бы немного восстановиться сейчас", — пояснила Ярмыш.

Американский чиновник сообщил изданию, что Белый дом, вероятно, не информировал Киев о том, что Навальная решила таки отказаться от участия. Впрочем другие источники Washington Post прпустили, что присутствие Навальной было не единственным поводом для беспокойства официального Киева.

Авторы материала напоминают, что сейчас Украина "отчаянно лоббирует республиканцев в Палате представителей, чтобы те позволили провести голосование по просьбе Байдена" о выделении 60 миллиардов долларов.

Напомним, 22 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встречался с вдовой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии.

23 февраля американский президент заявил, что Вашингтон вводит более 500 новых санкций в отношении Россиии новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций. Причиной новых экономических ограничений Байден назвал захватническую войну России против Украины и смерть Алексея Навального.