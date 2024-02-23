Санкции за войну в Украине и смерть Навального: Байден объявил новые ограничения в отношении России

Масштабные экономические ограничения будут касаться российского финансового сектора, военно-промышленного комплекса, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах, заявил лидер США.

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В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 новых санкций в отношении России и новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Опубликованное заявление Байдена посвящено второй годовщине полномасштабного вторжения России.

"Храбрый народ Украины борется дальше, несокрушимый в своей решимости защитить свою свободу и будущее. НАТО сильнее и более сплочен, чем когда-либо. И беспрецедентная глобальная коалиция из 50 стран в поддержку Украины во главе с Соединенными Штатами остается преданной предоставлению критической помощи Украине и привлечению России к ответственности за ее агрессию", — сказал Байден.

По его словам, американский народ и люди во всем мире понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Байден напомнил, что 10 лет назад Путин оккупировал Крым и создал марионеточные режимы в Луганской и Донецкой областях Украины. А два года назад пытался стереть Украину с карты мира. Поэтому, если Путин не заплатит цену за все смерти и разрушения, он продолжит двигаться дальше, убежден американский лидер.

"Сегодня я объявляю о более 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, который был смелым антикоррупционным активистом и лидером оппозиции Путину. Эти санкции будут касаться лиц, связанных с заключением Навального, а также российского финансового сектора, военно-промышленного комплекса, закупочных сетей и тех, кто уклоняется от санкций на многих континентах. Они гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и репрессии внутри страны", — сказал глава Белого дома.

Вашингтон также вводит новые экспортные ограничения в отношении почти 100 организаций, которые оказывают скрытую поддержку российской военной машине, сообщил президент США.

Кроме того, Байден подчеркнул, что в Украине заканчиваются боеприпасы и призвал Палату представителей одобрить помощь Киеву "пока не поздно".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас настало время для нас крепко стоять на стороне Украины и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас пришло время доказать, что США отстаивают свободу и ни перед кем не преклоняются", — заявил он.

Напомним, 22 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретился с вдовой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального. После чего анонсировал санкции в отношении российского президента.

23 февраля 13-й пакет санкций в отношении России одобрил Европейский Союз. В списке 88 юридических и 106 физических лиц. Подсанкционные лица и компании участвуют в поставках оружия из КНДР на территорию России, способствуют депортации и укрывательству украинских детей. Всего в перечень тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России, Совет ЕС добавил 27 новых субъектов.