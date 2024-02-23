После встречи с вдовой и дочерью Навального: Байден анонсировал санкции против Путина (фото)

По словам американского лидера, российский оппозиционер был "человеком невероятной смелости", а за его смерть ответственен президент РФ.

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В четверг, 22 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с вдовой и дочерью российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что вскоре после встречи с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско, американский лидер анонсировал санкции в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Байден предупреждал Путина о "разрушительных" последствиях, если Навальный умрет в колонии

"Завтра мы собираемся объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть", — сказал Байден.

Президент США отметил, что российский оппозиционер был "человеком невероятной смелости". По его словам, по итогам встречи стало ясно, что жена Навального "продолжит борьбу".

"Мы не сдаемся", — заявил он.

О встрече с близкими Навального американский лидер также сообщил на своей странице в Facebook. Политик опубликовал соответствующее фото.

Байден встретился с вдовой и дочерью Навального Фото: Facebook

"Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, и бесчисленное количество людей по всей России, борющихся за демократию и права человека", — говорится в публикации.

Напомним, 16 февраля, когда стало известно о смерти Алексея Навального, Джо Байден выразил соболезнования семье оппозиционера. Он отметил, что на данный момент "мы не знаем точно, что произошло". При этом он выразил уверенность, что к событиям причастен Владимир Путин и его окружение.

В свою очередь экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 20 февраля возмутилась тем фактом, что Дональду Трампу понадобилось три дня, чтобы прокомментировать смерть Алексея Навального. Она также указала на то, что экс-президент США в своем заявление не осудил Владимира Путина.