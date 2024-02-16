Виноват Путин: Байден выступил с заявлением по поводу смерти Навального (видео)

Во время выступления глава Белого дома признался, что был разъярен новостью о гибели оппозиционера. На фоне этого политик призвал выделить средства Украине.

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Президент США Джо Байден сделал срочное заявление по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии. Политик выразил соболезнования семье и дал ответ, подозревает ли Кремль в убийстве заключенного. Трансляция заявления Байдена состоялась на Youtube-канале Белого дома.

Политик отметил, что оппозиционер смело служил в пользу России и был противоположностью президента РФ Владимиру Путину.

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"Россия ответственна за это": у Байдена отреагировали на внезапную смерть Навального

"Я удивлен, и я в ярости. Навальный был всем тем, чем Путин не является. Он был смелым, он был важным, он был предан делу построения России, где существует верховенство закона и где оно применимо ко всем."

Во время выступления президент США выразил соболезнования семье Навального — его жене, дочери и сыну. По его мнению, оппозиционер был смелым человеком, который пытался что-то сделать в пользу России.

"Благослови Бог Навального. Его храбрость не будет забыта. Я уверен, это будет не единственным примером событий, которые там происходят", — сказал Байден.

Журналисты спросили главу США, является ли смерть Навального убийством и, если да, то ответственен ли за это Кремль.

Байден заверил, что на данный момент "мы не знаем точно, что произошло". Но он уверен, что к событиям причастен президент РФ Владимир Путин и его окружение.

"Если новость о его смерти подтвердится, нет никакого сомнения: в его смерти виноват Путин и никто больше. Российские власти представят свою собственную версию, но мы не должны ошибаться. Это еще одно доказательство жестокости Путина".

Преступления, которые совершается РФ, еще раз подтверждают, что США должны помочь Украине, подчеркнул американский политик.

"За нами следит история, и прекратить оказывать помощь Украине в этой ситуации непростительно".

Смерть Навального — детали событий 16 февраля

Руководители Федеральной службы исполнения наказаний днем 16 февраля сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии во время прогулки. Указывалось, что 47-летнему россиянину внезапно стало плохо и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Предполагают, что причиной смерти мог стать тромб.

Позже в росСМИ рассказали некоторые детали событий, которые произошли в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, куда Навального перевели в конце 2023 года. Например, врачи местной больницы заверили, что за семь минут домчали до колонии, но не успели его спасти.

Между тем медик, который осматривал россиянина в 2020 году заметил, что он не замечал у него симптомы какого-то заболевания сосудов. Окончательная причина смерти может быть установлена только после вскрытия, поэтому его смущает поспешность, с которой объявили официальную версию.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, отреагировал на смерть Навального: напомнил, что РФ замучила не одну тысячу людей. Жена оппозиционера уверена, что Кремль ответит за убийство ее мужа.