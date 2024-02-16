"Россия ответственна за это": у Байдена отреагировали на внезапную смерть Навального

Вице-президент США Камала Харрис выразила соболезнования семье российского оппозиционера и подчеркнула, что ее "молитвы с его родными".

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Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис высказала первые предположения о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что Россия несет за это ответственность. Об этом Харрис заявила в начале своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент "Европейской правды".

Как подчеркнула вице-президент, пока в США не имеют независимых данных о смерти Навального, однако она выразила соболезнования его родным.

"Мои молитвы с его родными и женой Юлией, которая сейчас с нами", — сказала она.

Как добавляют в издании, перед тем глава конференции Кристоф Хойсген сообщил, что Юлия Навальная находится в Мюнхене и должна была выступить на конференции.

Журналисты отметили, что Харрис уверена, что независимо от обстоятельств, власти РФ несут ответственность за смерть Навального.

"Что бы они ни рассказывали, я скажу четко: Россия ответственна за это", — заявила вице-президент.

Алексей Навальный умер: что известно

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Сообщается, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Российские врачи из Лабытназской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о смерти Навального. По его словам, вполне очевидно, что за гибелью российского политика стоит президент РФ Владимир Путин.