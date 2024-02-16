"Росія відповідальна за це": у Байдена відреагували на раптову смерть Навального

Віцепрезидентка США Камала Гарріс висловила співчуття сімʼї російського опозиціонера та наголосила, що її "молитви з його рідними".

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Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс, висловила перші припущення про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, зазначивши, що Росія несе за це відповідальність. Про це Гарріс заявила на початку свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент "Європейської правди".

Як підкреслила віцепрезидентка, наразі у США не мають незалежних даних про смерть Навального, проте вона висловила співчуття його рідним.

"Мої молитви з його рідними і дружиною Юлією, яка зараз з нами", — сказала вона.

Як додають у виданні, перед тим очільник конференції Крістоф Гойсген повідомив, що Юлія Навальна перебуває у Мюнхені і мала виступити на конференції.

Журналісти зауважили, що Гарріс впевнена, що незалежно від обставин, влада РФ несе відповідальність за смерть Навального.

"Що б вони не розповідали, я скажу чітко: Росія відповідальна за це", — заявила віцепрезидентка.

Олексій Навальний помер: що відомо

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Повідомляється, що політику стало погано після прогулянки і він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

Російські лікарі з Лабитназької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новину про смерть Навального. За його словами, цілком очевидно, що за загибеллю російського політика стоїть президент РФ Володимир Путін.