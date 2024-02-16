Винен Путін: Байден виступив із заявою щодо смерті Навального (відео)

Під час виступу глава Білого дому зізнався, що був розлючений новиною про загибель опозиціонера. На тлі цього політик закликав виділити кошти Україні.

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Президент США Джо Байден зробив термінову заяву щодо смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії. Політик висловив співчуття родині й дав відповідь, чи підозрює Кремль у вбивстві ув'язненого. Трансляція заяви Байдена відбулася на YouТube-каналі Білого дому.

Політик зазначив, що опозиціонер сміливо служив на користь Росії та був протилежністю президента РФ Володимиру Путіну.

"Я здивований, і я в люті. Навальний був усім тим, чим Путін не є. Він був сміливим, він був важливим, він був відданий справі побудови Росії, де існує верховенство закону й де воно застосовне до всіх."

Під час виступу президент США висловив співчуття родині Навального — його дружині, дочці та сину. На його думку, опозиціонер був сміливою людиною, який намагався щось зробити на користь Росії.

"Благослови Бог Навального. Його хоробрість не буде забута. Я впевнений, це буде не єдиним прикладом подій, які там відбуваються", — сказав Байден.

Журналісти запитали очільника США, чи смерть Навального є убивством і, якщо так, то чи відповідальний за це Кремль.

Байден запевнив, що на цю мить "ми не знаємо точно, що відбулось". Але він упевнений, що до подій причетний президент РФ Володимир Путіна та його оточення.

"Якщо новина про його смерть підтвердиться, немає жодного сумніву: у його смерті винен Путін і ніхто більше. Російська влада представлять свою власну версію, але ми не повинні помилятися. Це ще один доказ жорстокості Путіна".

Злочини, які чиниться РФ, ще раз підтверджують, що США повинні допомогти Україні, наголосив американський політик.

"За нами стежить історія, і припинити надавати допомогу Україні в цій ситуації непростимо".

Смерть Навального — деталі подій 16 лютого

Керівники Федеральної служби виконання покарань вдень 16 лютого повідомили, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії під час прогулянки. Вказувалось, що 47-річному росіянину раптово стало погано і йому довелось надавати медичну допомогу. Припускають, що причиною смерті міг стати тромб.

Пізніше у росЗМІ розповіли деякі деталі подій, які стались у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, куди Навального перевели наприкінці 2023 року. Наприклад, лікарі місцевої лікарні запевнили, що за сім хвилин домчали до колонії, але не встигли його врятувати.

Тим часом медик, який оглядав росіянина у 2020 році зауважив, що він не помічав у нього симптоми якогось захворювання судин. Остаточна причина смерті може бути встановлена лише після розтину, тому його бентежить поспішність, з якою оголосили офіційну версію.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на Мюнхенській безпековій конференції, відреагував на смерть Навального: нагадав, що РФ закатувала не одну тисячу людей. Дружина опозиціонера впевнена, що Кремль відповість за убивство її чоловіка.