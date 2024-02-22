"Должен постоянно угождать": Пелоси считает, что Путин имеет "финансовое" влияние на Трампа (видео)

Экс-спикер Палаты представителей США отметила, что, говоря о смерти Алексея Навального, бывший американский президент не осудил Владимира Путина.

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Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что президент Российской Федерации Владимир Путин имеет рычаги влияния на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом она сказала в эфире MSNBC.

Пелоси отметила, что Трампу потребовалось три дня, чтобы отреагировать на смерть российского оппозиционного политика Алексей Навального в колонии. Кроме того, в своем высказывании бывший американский президент не осудил Путина.

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По словам экс-спикера Палаты представителей, это заявление было "ниже человеческого достоинства". Она также предположила, что российский лидер каким-то образом оказывает влияние на американского политика.

"Что он (Путин) имеет на Дональда Трампа, что он должен постоянно угождать Путину", — сказала она.

Пелоси подчеркнула, что у нее нет информации о том, каким именно образом Путин влияет на Трампа, однако, по ее мнению, это может быть связано со сферой финансов.

"Я не знаю, что у него на него есть, но я думаю, что это, вероятно, финансовое. Я думаю, что это, вероятно, финансовое", — заявила Пелоси.

Интервью Нэнси Пелоси

Что сказал Трамп о смерти Навального.

Как отмечает Reuters, Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "внезапная смерть" Алексея Навального помогла ему лучше осознать, что сейчас происходит в США. Он заявил, что речь идет о "медленном, неуклонном прогрессировании, в котором мошеннические, радикальные левые политики, прокуроры и судьи ведут США по пути к уничтожению".

"Открытые границы, сфальсифицированные выборы и грубо несправедливые решения в судах разрушают Америку. Мы — нация в упадке, нация — неудачница!" — заявил политик.

Как отмечает CNN, позже Трамп также заявил, что Навальный был "очень храбрым парнем", но ему не следовало возвращаться в Россию.

"Это происходит и в нашей стране. Мы превращаемся в коммунистическую страну во многих отношениях. И если вы посмотрите на это, я ведущий кандидат, мне предъявлено обвинение. … Мне предъявляли обвинения четыре раза. У меня восемь или девять судебных процессов… и все из-за того факта, что я занимаюсь политикой", — добавил он.

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

В тот же день президент США Джо Байден выразил соболезнования семье АлексеяНавального. Он отметил, что на данный момент "мы не знаем точно, что произошло", но уверен, что к событиям причастен Владимир Путин и его окружение.