Байден приказал помощникам уделять особое внимание скандальным заявлениям Трампа, — CNN

По данным журналистов, лидер Белого дома считает крайне важным показать, что его предполагаемый соперник-республиканец "не в себе" и что он не сможет занять должность президента страны.

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Президент США Джо Байден отдал приказ своим топ-помощникам по предвыборной кампании уделять дополнительное внимание высказываниям Дональда Трампа, которые могут провоцировать аудиторию. Об этом сообщает издание CNN.

Согласно двум источникам, знакомым с указом президента, основная цель инструкций Байдена, переданных его высшим сотрудникам, заключалась в увеличении усилий кампании по привлечению внимания к "нелепым" заявлениям Трампа в общественных выступлениях.

Новое указание президента, которое ранее не сообщалось, указывает на то, что сам Байден придает огромное значение тому, чтобы изобразить своего предполагаемого противника-республиканца как неадекватного и негодного занимать пост. В течение последних нескольких недель его кампания заявляла, что они полностью готовы к тому, что Трамп может стать кандидатом от Республиканской партии.

Команда президента по переизбранию давно сосредоточилась на том, чтобы подчеркнуть перед избирателями четкие контрасты между Байденом и Трампом в плане их темперамента и мировоззрения.

Советники Байдена подчеркивают, что предупреждение избирателей о том, как будут выглядеть еще четыре года президентства Трампа, становится центральным элементом их стратегии на общих выборах. Это относится ко всем аспектам, начиная от внешней политики и заканчивая репродуктивными правами и защитой демократических институтов.

Напоминаем, что экс-президент США Дональд Трамп запустил в производство линию золотых кроссовок. Модель называют "самым большим шоу кроссовок в мире".

Ранее Трамп заявил, что нынешняя власть США и действующий президент Джо Байден находятся под влиянием "фашистов". По его мнению, Байден "угрожает демократии".