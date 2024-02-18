"Завяжите шнурки, идите к победе": Дональд Трамп представил золотые кроссовки (фото)

Обувь выпустили ограниченной партией, организаторы идеи придумали для них лозунг: "Смелые, золотые и прочные, как президент Трамп". В интернете кроссовки можно купить за 399 долларов.

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Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп запустил в производство линию золотых кроссовок. Модель представили на событии Sneaker Con в Филадельфии, которое называют "крупнейшим шоу кроссовок в мире", пишет агентство Associated Press.

Золотистая обувь с американским флагом на задней стороне под названием "Never Surrender" High-Tops (высокие кроссовки "Никогда не сдавайтесь") продаются на новом вебсайте за 399 долларов.

"Я давно хотел это сделать, со мной работают замечательные люди, которые придумали это. Я думаю, мероприятие будет иметь большой успех", — сказал Трамп во время презентации кроссовок.

Кроссовки Never Surrender выпустили ограниченной партией

Вместе с обувью можно купить одеколон и духи Victory47 под брендом Трампа по 99 долларов за флакон. Товары на сайте выставлены под торговой маркой CIC Ventures LLC.

В описании модели говорится, что она не имеет ничего общего с политической кампанией Дональда Трампа, хотя его представители рекламировали новый продукт в сети.

"Кроссовки выпущены ограниченной партией, они "смелые, золотые и прочные, как президент Трамп". Кроссовки Never Surrender — ваш лозунг в форме обуви. Завяжите шнурки и выходите, готовые к победе", — отметили создатели обуви.

Дональд Трамп запустил линию собственной обуви на следующий день после того, как суд обязал его выплатить почти 355 миллионов долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNN.

Напомним, Трамп недавно заявил, что нынешние власти США и действующий президент Джо Байден находятся под влиянием "фашистов". По его мнению, Байден "угрожает демократии".

Дональд Трамп ранее предлагал давать помощь Украине в кредит. Данную схему он сравнил с профессиональными игроками в гольф, у которых "нет денег, но много талантов".