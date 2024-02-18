"Зав'яжіть шнурки, ідіть до перемоги": Дональд Трамп представив золоті кросівки (фото)

Взуття випустили обмеженою партією, організатори ідеї придумали для них гасло: "Сміливі, золоті та міцні, як президент Трамп". В інтернеті кросівки можна купити за 399 доларів.

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Колишній президент США, республіканець Дональд Трамп запустив у виробництво лінію золотих кросівок. Модель представили на події Sneaker Con у Філадельфії, яку називають "найбільшим шоу кросівок у світі", пише агентство Associated Press.

Золотисте взуття з американським прапором на задній стороні під назвою "Never Surrender" High-Tops (високі кросівки "Ніколи не здавайтеся") продаються на новому вебсайті за 399 доларів.

"Я давно хотів це зробити, зі мною працюють чудові люди, які придумали це. Я думаю, захід матиме великий успіх", — сказав Трамп під час презентації кросівок.

Кросівки Never Surrender випустили обмеженою партією

Разом із взуттям можна купити одеколон і парфуми Victory47 під брендом Трампа по 99 доларів за флакон. Товари на сайті виставлені під торговою маркою CIC Ventures LLC.

В описі моделі йдеться, що вона не має нічого спільного з політичною кампанією Дональда Трампа, хоча його представники рекламували новий продукт у мережі.

"Кросівки випущені обмеженою партією, вони "сміливі, золоті й міцні, як президент Трамп". Кросівки Never Surrender — ваше гасло у формі взуття. Зав'яжіть шнурки та виходьте, готові до перемоги", — зазначили творці взуття.

Дональд Трамп запустив лінію власного взуття наступного дня після того, як суд зобов'язав його виплатити майже 355 мільйонів доларів у справі про шахрайство в Нью-Йорку, повідомив телеканал CNN.

Нагадаємо, Трамп нещодавно заявив, що нинішня влада США та чинний президент Джо Байден перебувають під впливом "фашистів". На його думку, Байден "загрожує демократії".

Дональд Трамп раніше пропонував давати допомогу Україні в кредит. Цю схему він порівняв із професійними гравцями в гольф, у яких "немає грошей, але багато талантів".