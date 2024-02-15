Повернуть, якщо зможуть: Трамп запропонував свій варіант допомоги Україні

За даними журналістів, деякі республіканці, які загалом виступають за допомогу Києву, підтримали ідею експрезидента США.

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував надати допомогу Україні в кредит. Про це він сказав на мітингу в Північному Чарльстоні під час своєї передвиборчої кампанії перед президентськими праймеріз республіканців у Південній Кароліні, пише Bloomberg 15 лютого.

"Вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це ось так. Позичте їм гроші. Якщо вони зможуть це зробити, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не зможуть це зробити, їм не доведеться повертати нам гроші", — заявив Трамп.

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За словами експрезидента США, подібну схему він використовує стосовно спортсменів. Як приклад він навів професійних гравців у гольф, у яких "немає грошей, але багато талантів".

За інформацією журналістів, деякі представники Республіканської партії в Сенаті США, які в принципі виступають за допомогу Києву, підтримали ідею Трампа, що передбачає надання Україні та іншим країнам безвідсоткових кредитів без планових виплат.

Зокрема, йдеться про Ліндсі Грема з Південної Кароліни та Маркуейна Малліна з Оклахоми.

Нагадаємо, під час виступу в Південній Кароліні Дональд Трамп також заявив, що робить більше для захисту України, ніж чинний президент Джо Байден, який "подарує" Україну Путіну.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін на запитання про те, хто буде кращим президентом США для Росії — чинний глава держави Джо Байден чи експрезидент Дональд Трамп, відповів: Байден. За його словами, нинішній американський лідер "більш досвідчений і прогнозований".