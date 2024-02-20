Дональда Трампа назвали худшим президентом США, — исследование

Респонденты должны были оценить величие каждого президента США по шкале от 100 до 10 баллов. В предыдущем рейтинге, проведенном в 2018 году, Трамп находился на предпоследнем месте.

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Экс-президент США Дональд Трамп назван худшим президентом США за все времена. Об этом свидетельствуют результаты экспертно-научного опроса Presidential Greatness Project, который фиксирует отношение американского научного сообщества к президентам Соединенных Штатов. Результаты исследования обнародовал на своем сайте профессор политических наук Университета Хьюсторна Брэндон Роттингаус.

"Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", — говорится в исследовании.

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Во время опроса респонденты должны были оценить ощущение величия каждого из американских президентов по шкале от нуля до 100, где ноль — это полный провал президентства. Далее рейтинг каждого президента усреднили и по полученным данным разместили их в списке.

Так, первое место, как и раньше, занимал Авраам Линкольн с результатом 95,03 балла. За ним следуют Франклин Рузвельт (90,83), Джордж Вашингтон (90,32), Теодор Рузвельт (78,58), Томас Джефферсон (77,53). Также в первую десятку попали президенты Труман, Обама, Эйзенхауэр, Линдон Джонсон и Кеннеди.

Величие действующего президента США Джо Байдена американцы поставили на 14 место.

На последнем месте оказался предшественник Байдена — Дональд Трамп. В предыдущем рейтинге, проведенном в 2018 году, Трамп находился на предпоследнем месте.

Экспертный опрос Presidential Greatness Project 2024 проводился среди действующих и бывших членов Американской ассоциации политических наук, которые занимаются исследованиями президентов и исполнительной ветви власти США. Также опрашивали ученых, которые недавно опубликовали исследования в ключевых научных журналах и академических изданиях.

Напоминаем, что экс-президент США Дональд Трамп запустил в производство линию золотых кроссовок. Модель называют "самым большим шоу кроссовок в мире".

Ранее Трамп заявил, что нынешняя власть США и действующий президент Джо Байден находятся под влиянием "фашистов". По его мнению, Байден "угрожает демократии".