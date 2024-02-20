Дональда Трампа назвали найгіршим президентом США, — дослідження

Респонденти мали оцінити велич кожного президента США за шкалою від 100 до 10 балів. У попередньому рейтингу, проведеному у 2018 році, Трамп перебував на передостанньому місці.

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Експрезидента США Дональда Трампа названо найгіршим президентом США за всі часи. Про це свідчать результати експертно-наукового опитування Presidential Greatness Project, яке фіксує ставлення американської наукової спільноти до президентів Сполучених Штатів. Результати дослідження оприлюднив на своєму сайті професор політичних наук Університету Г’юсторна Брендон Роттінгаус.

"Основна мета цього опитування полягала у створенні рейтингу президентської величі, що охоплює всіх президентів від Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", — йдеться в дослідженні.

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Під час опитування респонденти мали оцінити відчуття величі кожного з американських президентів за шкалою від нуля до 100, де нуль – це повний провал президентства. Далі рейтинг кожного президента усереднили і за отриманими даними розмістили їх у списку.

Так, перше місце, як і раніше, посідав Авраам Лінкольн з результатом 95,03 бали. За ним ідуть Франклін Рузвельт (90,83), Джордж Вашингтон (90,32), Теодор Рузвельт (78,58), Томас Джефферсон (77,53). Також до першої десятки потрапили президенти Труман, Обама, Ейзенхауер, Ліндон Джонсон і Кеннеді.

Велич чинного президента США Джо Байдена американці поставили на 14 місце.

На останньому місці опинився попередник Байдена — Дональд Трамп. У попередньому рейтингу, проведеному у 2018 році, Трамп перебував на передостанньому місці.

Експертне опитування Presidential Greatness Project 2024 проводилося з-поміж чинних та колишніх членів Американської асоціації політичних наук, які займаються дослідженнями президентів та виконавчої гілки влади США. Також опитували науковців, які недавно опублікували дослідження в ключових наукових журналах та академічних виданнях.

Нагадуємо, що експрезидент США Дональд Трамп запустив у виробництво лінію золотих кросівок. Модель називають "найбільшим шоу кросівок у світі".

Раніше Трамп заявив, що нинішня влада США та чинний президент Джо Байден перебувають під впливом "фашистів". На його думку, Байден "загрожує демократії".