"Нація в занепаді": Трамп пов'язав смерть Навального зі своїми юридичними проблемами, — Politico

Колишній президент, коментуючи раптову смерть опозиціонера, поскаржився на погіршення ситуації в США і назвав американців "нацією в занепаді".

Related video

Уперше колишній президент Дональд Трамп висловив свою думку щодо смерті російського опозиціонера Олексія Навального, яка трапилася, через 72 години після надходження інформації. Однак, він уникнув засудження або висловлення співчуття. Про це повідомляє видання Politico.

Трамп пов'язав свої власні юридичні труднощі із ситуацією навколо Олексія Навального. У п'ятницю, 16 лютого, на Трампа було накладено штраф у розмірі 354,8 мільйона доларів у зв'язку з рішенням суду за цивільним позовом про шахрайство.

"Раптова смерть Олексія Навального змусила мене все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в нашій країні. Це повільний, неухильний розвиток, коли великі, радикально ліві політики, прокурори і судді ведуть нас шляхом до руйнування. Відкриті кордони, сфальсифіковані вибори і вкрай несправедливі рішення судів знищують Америку. Ми — нація в занепаді, нація-банкрут", — заявив він.

Президент Джо Байден і його противник на праймеріз у президентських перегонах 2024 року, Ніккі Гейлі, явно звинуватили російського лідера Володимира Путіна у смерті Олексія Навального.

У вихідні Гейлі зазначила, що Трамп зберігає мовчання з приводу смерті Навального, і закликала колишнього президента "відповісти, чи вважає він Путіна відповідальним за смерть Навального".

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що 18 лютого колишня представниця Республіканської партії, Ліз Чейні, застерегла від появи "путінського крила" всередині своєї партії після заяви експрезидента США Дональда Трампа, який фактично не згадав ані російського опозиціонера Олеся Навального, ані президента Росії Володимира Путіна.

Керівники Федеральної служби виконання покарань вдень 16 лютого повідомили, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії під час прогулянки. Зазначалося, що 47-річному росіянину раптово стало зле і йому довелося надавати медичну допомогу. Припускають, що причиною смерті міг стати тромб.