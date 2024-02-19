Трамп, ігноруючи смерть Навального, показав приналежність до "путінського крила", — CNN

Журналісти зазначили, що реакції президента США Джо Байдена і Трампа на смерть ув'язненого російського опозиціонера кардинально відрізнялися.

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У неділю, 18 лютого, колишня представниця Республіканської партії, Ліз Чейні, застерегла від появи "путінського крила" всередині своєї партії після заяви експрезидента США Дональда Трампа, який фактично не згадав ні російського опозиціонера Олеся Навального, ні президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє видання CNN.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому", — йдеться в повідомленні.

Також у джерелі зазначили, що реакції президентів США, Джо Байдена і Дональда Трампа, на смерть російського опозиціонера значно відрізняються.

Під час свого виступу в Білому домі після оголошення про смерть Навального, Байден категорично звинуватив "Путіна і його прихильників" у цій трагедії: "Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити".

У той час як Трамп не висловив явного коментаря щодо Навального у своєму виступі.

Нагадаємо, що керівники Федеральної служби виконання покарань вдень 16 лютого повідомили, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у колонії під час прогулянки. Зазначалося, що 47-річному росіянину раптово стало зле і йому довелося надавати медичну допомогу. Припускають, що причиною смерті міг стати тромб.

16 лютого президент США Джо Байден зробив термінову заяву щодо смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії. Політик висловив співчуття родині та дав відповідь, чи підозрює Кремль у вбивстві ув'язненого.

Пізніше в росЗМІ розповіли деякі деталі подій, які відбулися в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, куди Навального перевели наприкінці 2023 року. Наприклад, лікарі місцевої лікарні запевнили, що за сім хвилин домчали до колонії, але не встигли його врятувати.