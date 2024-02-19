Трамп, игнорируя смерть Навального, показал принадлежность к "путинскому крылу", — CNN

Журналисты отметили, что реакции президента США Джо Байдена и Трампа на смерть заключенного российского оппозиционера кардинально отличались.

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В воскресенье, 18 февраля, бывшая представительница Республиканской партии, Лиз Чейни, предостерегла от появления "путинского крыла" внутри своей партии после заявления экс-президента США Дональда Трампа, который фактически не упомянул ни российского оппозиционера Алесея Навального, ни президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание CNN.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", — говорится в сообщении.

Также в источнике отметили, что реакции президентов США, Джо Байдена и Дональда Трампа, на смерть российского оппозиционера значительно разнятся.

В ходе своего выступления в Белом доме после объявления о смерти Навального, Байден категорически обвинил "Путина и его сторонников" в этой трагедии: "Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть".

В то время как Трамп не высказал явного комментария относительно Навального в своем выступлении.

Напомним, что руководители Федеральной службы исполнения наказаний днем 16 февраля сообщили, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии во время прогулки. Указывалось, что 47-летнему россиянину внезапно стало плохо и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Предполагают, что причиной смерти мог стать тромб.

16 февраля президент США Джо Байден сделал срочное заявление по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии. Политик выразил соболезнования семье и дал ответ, подозревает ли Кремль в убийстве заключенного.

Позже в росСМИ рассказали некоторые детали событий, которые произошли в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, куда Навального перевели в конце 2023 года. Например, врачи местной больницы заверили, что за семь минут домчали до колонии, но не успели его спасти.