"Это тяжело": Елена Зеленская рассказала, как война изменила ее детей (видео)

19-летняя Александра Зеленская сейчас учится в университете, а 11-летний Кирилл посещает онлайн-уроки. Однако обоим детям супругов Зеленский не хватает внимания отца. А еще они постоянно спрашивают у матери, когда законсится война.

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Первая леди Украины Елена Зеленская практически не видится со своим мужем из-за обоюдной занятости и не знает, что отвечать детям на вопрос "Когда закончится война". Об этом она рассказала интервью журналисту Пирсу Моргану.

По словам Елены, одна из самых острых проблем, с которой она столкнулась — это разговоры с детьми о войне. В особенности это касается младшего сына супругов Зеленских 11-летнего Кирилла. Мальчик часто спрашивает у матери, когда закончится война, но Елена Зеленская не может ответить ему честно, так как никто в стране даже не представляет, когда закончатся боевые действия.

"Все думают о войне. Мой сын всегда говорит… А это очень сложно отвечать всем детям, а также моим детям, когда ваш ребенок спрашивает: "Когда закончится война, ты можешь мне сказать?" А такого ответа нет, и это тяжело", — сказала первая леди Украины.

Она добавила, что проблемы возникли также с обучением младшего сына. Ребенок, как и сотни тысяч украинских детей, учится дистанционно. Но онлайн-уроки часто не устраивают Зеленскую так же, как это случается в "обычных" семьях.

Несколько лучше обстоят дела у старшей дочери Владимира Зеленского — 19-летней Александры. Она сейчас учится в университете и смогла найти себе друзей. Однако по словам Елены, Александре и Кириллу по-прежнему не хватает отца, с которым они сейчас видятся раз в неделю.

"На несколько часов мы можем встретиться. Иногда поменьше, когда он имеет другие встречи", — ответила она на вопрос журналиста.

Напомним, в конце февраля мы писали о том, как изменился Владимир Зеленский за два года войны. За два года войны президент Украины изменил как стиль одежды, так и манеру общения. Близкое окружение и иностранные журналисты, которые общались с лидером Украины, отмечают, что он стал более решительным и жестким.

А в начале февраля Елена Кравец рассказала, как Елену Зеленскую изменила война. Первой леди Украины пришлось не только принять решение мужа остаться в воюющей стране, но и научиться говорить об эмоционально тяжелых событиях войны в мировом пространстве.