"Це важко": Олена Зеленська розповіла, як війна змінила її дітей (відео)

19-річна Олександра Зеленська зараз навчається в університеті, а 11-річний Кирило відвідує онлайн-уроки. Однак обом дітям подружжя Зеленських не вистачає уваги батька. А ще вони постійно запитують у матері, коли закінчиться війна.

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Перша леді України Олена Зеленська практично не бачиться зі своїм чоловіком через обопільну зайнятість і не знає, що відповідати дітям на запитання "Коли закінчиться війна". Про це вона розповіла інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

За словами Олени, одна з найгостріших проблем, з якою вона зіткнулася — це розмови з дітьми про війну. Особливо це стосується молодшого сина подружжя Зеленських 11-річного Кирила. Хлопчик часто запитує у матері, коли закінчиться війна, але Олена Зеленська не може відповісти йому чесно, оскільки ніхто в країні навіть не уявляє, коли закінчаться бойові дії.

"Усі думають про війну. Мій син завжди каже... А це дуже складно відповідати всім дітям, а також моїм дітям, коли ваша дитина запитує: "Коли закінчиться війна, ти можеш мені сказати?". А такої відповіді немає, і це важко", — сказала перша леді України.

Вона додала, що проблеми виникли також із навчанням молодшого сина. Дитина, як і сотні тисяч українських дітей, навчається дистанційно. Але онлайн-уроки часто не влаштовують Зеленську, так само як це трапляється у "звичайних" сім'ях.

Дещо краще йдуть справи у старшої доньки Володимира Зеленського — 19-річної Олександри. Вона зараз навчається в університеті і змогла знайти собі друзів. Однак за словами Олени, Олександрі та Кирилу, як і раніше, не вистачає батька, з яким вони зараз бачаться раз на тиждень.

"На кілька годин ми можемо зустрітися. Іноді поменше, коли він має інші зустрічі", — відповіла вона на запитання журналіста.

Нагадаємо, наприкінці лютого ми писали про те, як змінився Володимир Зеленський за два роки війни. За два роки війни президент України змінив як стиль одягу, так і манеру спілкування. Близьке оточення та іноземні журналісти, які спілкувалися з лідером України, зазначають, що він став більш рішучим і жорстким.

А на початку лютого Олена Кравець розповіла, як Олену Зеленську змінила війна. Першій леді України довелося не тільки прийняти рішення чоловіка залишитися в країні, що воює, а й навчитися говорити про емоційно важкі події війни у світовому просторі.