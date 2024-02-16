Останній опозиціонер: чи будуть у Росії боротися з Путіним після смерті Навального

Експерти називають його останнім харизматичним політиком, який становив небезпеку для Путіна. Фокус розбирався, що чекає на російську опозицію після смерті Навального.

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Федеральна служба виконання покарання РФ 16 лютого повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, який відбував покарання в колонії "Полярний вовк" селища Харп. Туди його перевели з ІК-6 суворого режиму в Мелехово Володимирської області.

"16 лютого 2024 року у виправній колонії №3 засуджений Навальний О.О. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу втративши свідомість. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", — ідеться в заяві управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Близькі до Кремля ЗМІ стверджують, що в опозиціонера нібито відірвався тромб. Ані команда Навального, ані його адвокат поки що не підтвердили інформацію про смерть політика і не повідомили про причини його загибелі.

Без масових протестів

Новина про загибель російського опозиціонера Олексія Навального з'явилася напередодні президентських виборів. Будь-яка протестна активність у цей період небажана для Кремля, де турбуються про провали на фронті, здатні вплинути на явку виборців.

Тому, за словами політолога Олега Постернака, з одного боку, Москва зробить усе, щоб уникнути найменшого натяку на масові заворушення.

"Навальний — політичний в'язень, який критикував режим, а тому сприймається частиною російського населення як особистий ворог Путіна. Його загибель для них виглядатиме як спроба Кремля звести рахунки з опозицією. Щоб запобігти протестам, у Москві закидатимуть інформацію про те, що в Навального були проблеми зі здоров'ям, дістануть компропат", — каже Фокусу Постернак.

З іншого боку, як показує практика, Кремлю легко вдається впоратися з будь-якими спробами протестних рухів, що зароджуються в РФ. До того ж для масштабних повстань потрібна розвинена опозиційна сітка всередині країни, як була у Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Але ФБК розгромлено, а більша частина опозиції виїхала за кордон. Тому Москва за належного підходу зможе піднести загибель Навального у вигідному для Путіна світлі.

"Усім зрозуміло, хто прибрав [куратора ПВК Євгена] Пригожина, ціною життя екіпажу літака. Також усі розуміли, що дні Навального полічені після етапування його з Володимирської області в колонію "Полярний вовк". Тому говорити про те, що смерть Навального стане початком революції або мітингів, які призведуть до дестабілізації всередині країни, — не має сенсу. Швидше навпаки — Кремль може знову продемонструвати загибель опозиціонера як силу Путіна. Він хитрий і тримає владу. Навіть коли прибирає громадян РФ, які мають політичну вагу", — продовжує Постернак.

Політолог Володимир Фесенко також вважає, що нечисленні прихильники Навального, які залишилися в РФ, спробують активізувати протести, але навряд чи ті переростуть у масові заворушення. Найбільш прогнозовані наслідки загибелі політика — опозиція з часом зрозуміє, що єдиний метод боротьби з кремлівським режимом — силовий.

"У 19 столітті російська опозиція вже через це проходила", — міркує Фесенко в бесіді з Фокусом.

Замінити нікому

Напередодні президентських виборів РФ серед зареєстрованих учасників немає жодного, хто міг би скласти мінімальну конкуренцію чинному режиму. Антивоєнному кандидату Борису Надєждіну — відмовили в участі. Інших подібних кандидатів не було.

На відміну від Надєждіна, який, на думку експерта, не мав політичної ваги, Навальний становив для режиму Путіна реальну загрозу. З цієї причини його відправили в колонію після повернення в Росію, що в підсумку призвело до трагічного кінця.

"Навальний, як би ми до нього не ставилися, бо він фігура суперечлива, у чомусь авторитарна, з імперськими проявами, проте він був харизматичним політиком. Надєждін — це симулятор для людей, який за мир. Сам по собі він нічого з себе не представляє. Варіантів у РФ, хто міг би стати новим обличчям опозиції, просто немає", — міркує Фесенко.

Постернак додає, що в Кремлі Навального сприймали як вагому фігуру — особистого ворога Путіна. Його тріумфальне повернення до Росії, на думку експерта, налякало владу.

"Вони думали — заарештувати його чи ні. Тепер те, що ми бачимо — завершення історії. Людина ризикнула своїм життям заради боротьби з режимом. Якщо опозиція зможе донести цю думку хоч до частини виборців — буде вже непогано", — резюмував Постернак.

Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну доповіли про смерть опозиціонера. Глава Кремля в цей момент проходив повз стенд "Виробництво і монтаж металоконструкцій" у парку Станкомаш і відреагував на новину стримано.

Раніше експерти міркували, що після президентських виборів у РФ 17 березня у світі ще почують про Навального, оскільки колективний Захід не визнає Путіна і захоче зробити з нього легітимного представника Росії.

Низка світових лідерів поклали відповідальність за смерть політика на Кремль.