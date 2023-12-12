Війна знову зробить Путіна президентом, але Навальний стане легітимним представником РФ, — політолог

Маховик війни з боку РФ розганяється, адже там вирішено виділити третину бюджету на армію, тому Путін не хоче жодних переговорів, вважає політолог Олексій Буряченко.

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Якщо на минулі вибори Володимира Путіна "проштовхнула" анексія Криму, то на черговий президентський строк він зайде під аплодисменти росіян, які хочуть окупації всієї України. Якщо він вирішив витратити третину всього бюджету на війну, то зупинятись і йти на переговори чи поготів відступати не збирається. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політолог Олексій Буряченко.

Експерт каже, що зникнення з колонії Олексія Навального зовсім не означає, що його ліквідували. Просто перевели кудись, а адвокатів у опозиціонера не лишилось, адже всі вони заарештовані. Проте, на думку політолога, після виборів у РФ 17 березня ми ще про Навального почуємо, адже колективний Захід захоче зробити з нього легітимного представника Росії, не визнавши путінські вибори.

"Звичайно, більшість країн антипутінської коаліції не визнає президентські вибори у Росії, адже їх неможливо визнати демократичними по жодному міжнародному критерію, — зазначає Олексій Буряченко. — В цій ситуації потрібно буде кимось заповнити вакуум легітимності й на цю роль може підійти якраз Олексій Навальний".

Проте Путін буде намагатись створити хоч якусь видимість опозиційної боротьби, щоб соціум принаймні на кухнях не ставив зайві запитання про опозицію президенту. Тому можуть несподівано випустити з в'язниці терориста Стрілкова-Гіркіна, який закумулює на собі так званих "розлючених патріотів".

Проблема у РФ не стільки навіть в тиранії та неможливості провести чесні вибори, зазначає експерт, а в тому, що дійсно росіяни будуть голосувати за Путіна. А ще важливим моментом, на який звертає увагу Олексій Буряченко, є саме те, хто саме просив Путіна балотуватись на наступні вибори.

"Найпершим на участь у виборах Путіна запросив представник окупаційної влади Донецької области, так званої ДНР, — зазначає політолог. — Тому саме окупанти та українська тематика приводять Путіна на новий термін".

І все це на тлі того, що маховик війни з боку РФ розганяється, адже там вирішено виділити третину бюджету не на соціальні питання, а саме на війну, каже фахівець. Тобто не треба бути наївним та думати, що Путін збирається зненацька зупинитись.

"Зараз Путін вирішив йти на новий політичний термін і йому неважлива його нелегітимність в очах Заходу, — стверджує політолог. — У Путіна взагалі далекоглядні плани на битву з НАТО, у нього більш глобальні цілі, окрім України".

Повний випуск розмови з Олексієм Буряченком незабаром буде опублікований на YouTube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що Леонід Кучма вважає нереальним, що Володимир Путін піде на мирні переговори щодо України. Український експрезидент пояснив, що якщо очільник Кремля погодиться на мирні переговори, йому доведеться відмовитися від того, чого він хотів домогтися в Україні.