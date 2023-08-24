Пригожин зустрів своє "вікно": що означає для майбутнього України смерть куратора ПВК "Вагнер"

Західні експерти зазначили, що ця подія мало вплине на ситуацію на українському фронті, оскільки загибель Пригожина найімовірніше, означає, що ПВК "Вагнер" більше не існує як бойова сила.

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Смерть керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина не стала великою несподіванкою. Деякі західні військові експерти та політологи зійшлися на думці, що за його смертю стоїть особисто президент Володимир Путін, і тепер постає логічне запитання, як це відіб'ється на ситуацію в Україні. Аналітики по-різному оцінюють наслідки загибелі Пригожина, але зазначають, що Путін може використати це як привід для нових масованих ударів по Україні. Про те, що за собою потягне смерть куратора "вагнерівців" йдеться в матеріалі Defense One.

Автори публікації згадали про жарт серед кремлівських чиновників, який звучить так: якщо ви потрапили в немилість до Володимира Путіна, тримайтеся подалі від відкритих вікон. Це відсилання до великої кількості російських олігархів і чиновників, які "перейшли дорогу" Путіну і потім загинули внаслідок "нещасних випадків".

Пригожин також зустрів своє "вікно" через два місяці після спроби здійснити в РФ державний переворот. Коментуючи подію, президент США Джо Байден сказав, що хоча й не знає, що сталося насправді, але не здивований цим.

"Мало що відбувається в Росії, за чим не стоїть Путін", — додав глава Білого дому.

Оглядачі пишуть, що їхні співрозмовники неоднозначно оцінили наслідки загибелі Пригожина для України і російських операцій на її території. Однак те, що ця новина означає для майбутнього "Вагнера" і Росії, залежить від того, які факти зрештою підтвердяться, а також від того, наскільки постраждає керівництво угруповання.

Засновник аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович зазначив, що якщо керівництво угруповання обезголовлено, то це, найімовірніше, означає, що "Вагнер" більше не існує як бойова сила.

"Це має широкі наслідки для зусиль Росії з поширення свого впливу в Африці, а також для будь-яких майбутніх бажань використовувати ударні підрозділи "Вагнера" в наступальних операціях в Україні", — вважає експерт.

У такому контексті говорить і анонімний аналітик з американської розвідки. Він сказав, що загибель Пригожина і командирів ПВК мало що змінить на лінії фронту в Україні, але з іншого боку може дати привід для нових ракетних ударів якраз у День незалежності України.

"Путін, найімовірніше, буде схильний використовувати смерть Пригожина як гібридний привід або виправдання для нанесення нових масованих ракетних і безпілотних ударів по Україні. Незалежно від причин загибелі Пригожина вона припала на переддень Дня незалежності, тож, на мій погляд, це надто гарний привід, щоб Росія ним не скористалася. Символічне значення цих дат не буде упущено Путіним", — сказав він.

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Насамкінець він додав, що якщо навіть "Вагнера" буде розформовано, у будь-якому разі для Путіна важливо мати в розпорядженні такі підрозділи, як угруповання "Вагнера", оскільки це гарний інструмент у його руках для організації диверсій і "тихих вторгнень" на кшталт анексії Криму у 2014 році. Тільки тепер Путін постарається максимально контролювати нову структуру найманців, яка з'явиться замість групи "Вагнера".

Раніше повідомлялося, що літак із Євгеном Пригожиним на борту збили російські сили ППО. Оглядачі Financial Times із посиланням на британського чиновника повідомили, що загибель Пригожина — це помста Володимира Путіна, оскільки глава Кремля "полонених не бере".