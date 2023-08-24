"Путін полонених не бере": літак Євгена Пригожина збили російські війська, — FT (фото)

За словами журналістів, директор ЦРУ Вільям Бернс минулого місяця говорив, що Пригожину, найімовірніше, не вдасться уникнути відплати з боку президента РФ Володимира Путіна.

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Літак із Євгеном Пригожиним на борту збили російські сили ППО, оскільки президент РФ Володимир Путін захотів йому помститися. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на неназваного західного чиновника.

За словами джерела журналістів, літак був збитий російською зенітно-ракетною системою.

"Путін полонених не бере", — зазначив чиновник.

Видання зазначило, що ще минулого місяця директор ЦРУ Вільям Бернс, виступаючи на форумі з безпеки в Аспені, говорив, що Пригожину, найімовірніше, не вдасться уникнути відплати з боку президента РФ.

"Путін — найбільший апостол розплати, тому я буду здивований, якщо Пригожину вдасться уникнути подальшої відплати", — сказав він тоді.

Літак Євгена Пригожина міг бути збитий російськими військами

Зазначимо, що один із російських військових кореспондентів "Военный осведомитель" також заявив, що на деяких уламках літака Євгена Пригожина, який упав, можна помітити отвори, що нагадують сліди від влучання елементів зенітної ракети.

"Однак, повноцінні висновки за цими кадрами зробити поки що складно — з певною ймовірністю це можуть бути пробоїни, що з'явилися від удару об землю", — ідеться в повідомленні.

Літак Євгена Пригожина міг бути збитий російськими військами

Зазначимо, що в Росії сформувалися 4 версії про те, чому він упав. У Тверській області розбився літак, пасажирами якого були засновники ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін. Фокус зібрав різні версії, за якими падіння авіасудна могли спричинити російська ППО, Україна або навіть ящик із дорогим вином.

Нагадаємо, 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.

Також зазначимо, що у Зеленського відреагували на загибель Пригожина. На думку радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, демонстративне усунення засновника ПВК "Вагнер" свідчить про те, що його заколот занадто сильно налякав главу Кремля Володимира Путіна.